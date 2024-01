Professor esclarece processo de implementação da reforma tributária

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Reforma Tributária, em processo de implementação, tem sido alvo de muitas discussões e dúvidas por parte não só dos especialistas, mas da sociedade civil como um todo. Para o advogado e professor de Direito Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito do Recife Eric Castro e Silva, a nova tributação sobre o consumo é uma mudança bem-vinda após 35 anos de tentativas de atualização de um sistema ultrapassado.

Ainda que haja uma série de críticas à PEC da Reforma, promulgada pelo Congresso em dezembro de 2023, o advogado Eric Castro e Silva destaca que a mudança é necessária. “Nenhum lugar do mundo pratica esse tipo de federação pela qual o Brasil optou em 1988, então uma das poucas unanimidades que existiam é a de que esse sistema estava falido”, destaca. “Há um trabalho gigantesco pela frente, não só do Congresso, mas da sociedade brasileira como um todo”, aponta, ainda, o advogado e professor.

“Nestes dois anos, até 2026, precisamos fazer um amplo debate e fiscalizar o Congresso Nacional para aproveitar essa oportunidade de enfim transformar um sistema que estava péssimo e precisava ser substituído”, reforça Eric.

