Bargaço do Novotel ganha data de inauguração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Muitos nomes do nosso mundo empresarial e social já confirmaram presença para a inauguração do Bargaço, na unidade do Novotel. O lançamento será em coquetel para convidados no dia 14 de agosto, a partir das 18h.

Decor

A arquiteta Valéria Gomes é a responsável pelo projeto arquitetônico do restaurante. Ela optou por uma decoração vai remeter o visitante a um clima mediterrâneo, com cores claras em toques de azul. Os arcos cimentados da estrutura do Novotel foram mantidos, valorizando a arquitetura de Jerônimo Cunha Lima.