5 fatos que não foram criado por J.R.R. Tolkien em Anéis de Poder

Com um orçamento que pode ultrapassar o valor de US$ 1 bilhão, a série Anéis de Poder, baseada nos apêndices de O Senhor dos Anéis de J.R.R. , teve novos episódios da segunda temporada lançados no final de agosto de 2024. A história é ambientada durante a Segunda Era da Terra Média, distante milhares de anos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis.



Essas anotações de Tolkien, possuem pouco mais de 100 páginas o que torna ainda mais desafiador para os produtores a narrativa da série. Outras fontes de dados importante são os livros Silmarillion e contos inacabados lançados após a morte do autor com adaptações do seu filho Christopher.

.. O encontro de Arondir e Bronwyn - Amazom Prime - Divulgação Anéis de Poder

1 - O encontro de Arondir com Bronwyn

Retratado no 1º episódio da série, a Bronwyn, humana e mãe solteira de Theo é detida por ter encontrado o filho cavando em terreno sagrado. O elfo Arondir os pega e começa a persegui-los, mas com o tempo acaba se tornando uma espécie de protetor.

Vale destacar que no livro editado por Christopher, o Beren e Lúthien, é contada a história de um romance impossível entre diferentes raças que pode ter servido de inspiração para o casal retratado na série.

.. Morfydd Clark como Galadriel em Os Anéis de Poder - Matt Grace/Prime Video



2- Galadriel liderando uma equipe de elfos numa missão em Moria

No 2º episódio da 1ª temporada, Galadriel e sua equipe de elfos visitam os túneis de Moria, onde ela acredita que Sauron possa estar revelando um plano maligno. Entretanto, não encontram nada, nem sinais de que Sauron foi visto por lá.

A personagem principal, A Senhora de Lórien dessa adaptação foi peça chave também em O Senhor dos Anéis, conhecida por sua sabedoria, beleza e enorme poder.

.. Ismael Cruz como Arondir - Matt Grace/Prime Video



3 - O conflito entre elfos e anões que leva a uma batalha em Moria

O soldado elfo Arondir encontra uma caçada de anões em território élfico e é acusado de espionagem. No 3º episódio da 1ª temporada acontece a batalha, que não é retratada originalmente por Tolken, em Moria.

.. Joseph Mawle interpretando o Adar - Divulgação: Amazon Prime Vídeo

4 - A introdução do personagem arcano Adar

O personagem Adar, que tem seu nome de origem élfica, cuja tradução seria “pai”, é introduzido no 3º episódio da 1ª temporada em meio à incerteza do público se ali seria Sauron, já que o Senhor das Trevas possui diversos pseudônimos

O próprio personagem é uma criação da série, já que o vilão, líder dos orcs na batalha contra os homens das Terras do Sul na primeira temporada não é retratado em nenhuma obra de Tolken.

.. Narvi, interpretado por Kevin Eldon e o elfo Arondir por Robert Aramayo - Matt Grace/Prime Video

5 - O reencontro de Durin IV e Elrond em Khazad-dûm

Já no 4º episódio da primeira temporada, acontece o encontro entre o então príncipe anão Durin IV e o Elrond. O elfo foi pedir ajuda aos Barbas-longas nas suntuosas minas de Khazad-dûm, em seus tempos de glória. Esse encontro, possivelmente foi retratado na séria como forma de introdução ao público em relação às particularidades de cada raça, já que para Elrond, os 20 anos que demorou para retornar não é nada para o povo elfo, enquanto para o futuro rei Durin, representa muito tempo, demonstrado na séria por sua chateação com o amigo.