Veja 5 receitas para renovar sua marmita fitness

Os diferentes tipos de receitas poderão levar seu cardápio de marmita fitness em um novo patamar com criatividade e mantendo o bem-estar

Para seguir uma vida saudável é preciso ter foco até na correria do dia a dia. Por isso, marmitas fitness são a escolha de muitas pessoas que procuram ter uma alimentação saudável.

Nesta opção, não é fácil encontrar um cardápio variado que mantenha as proteínas necessárias e o bem estar. Para ajudar nessa dificuldade, é preciso ter planejamento para acertar em receitas novas e não cair sempre na mesma salada de sempre.

Confira 5 receitas fitness que vão te ajudar a melhorar seu cardápio das marmitas.

1. Macarrão integral com molho italiano

Ingredientes



5 colheres de sopa de azeite



3 dentes de alho picados



15 tomatinhos cortados ao meio



150 g macarrão espaguete integral



1 colher de chá de orégano



Folhas de manjericão



100 g de mozzarella de búfala



Sal a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



Modo de preparo



Doure o alho no azeite Adicione tomatinhos e misture durante 1 minuto Adicione o macarrão já cozido Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano Acrescente manjericão e a mozzarella de búfala em pedaços



2. Frango com cogumelos

Ingredientes

300 g de frango em cubos



200 g de cogumelos frescos



1 dente de alho esmagado



2 colheres de sopa de óleo vegetal



Sal e pimenta a gosto



1 colher de sopa de suco de limão



Ervas frescas de sua preferência



Modo de preparo



Lave e seque os cogumelos com um papel toalha Corte os cogumelos no sentido do comprimento, com espessura média Coloque o suco de limão em uma tigela Adicione os cogumelos na tigela e reserve Pegue uma frigideira grande, aqueça o óleo e doure o alho com uma pitadinha de sal Adicione o frango e deixe cozinhar até dourar Coloque os cogumelos e deixe fritar, mexendo de vez em quando Tempere com ervas que preferir e deixe dourar

3. Omelete de espinafre

Ingredientes:



3 claras

1 gema

½ dente alho picado

2 xícaras de chá de espinafre picado

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

4 tomates secos picados

Modo de preparo



Primeiro, bata as claras e a gema em uma tigela e adicione os temperos, os tomates e o espinafre;

Então, aqueça uma frigideira untada com óleo e despeje os ovos batidos. Deixe dourar em fogo baixo;

Em seguida, vire e deixe dourar do outro lado.

4. Atum com quinoa

Ingredientes

4 filés de atum cortados em tiras

½ maço de brócolis



½ xícara de vagem



2 cenouras cortadas em rodelas finas



½ cebola em pedaços



½ vidro de champignon



1 colher de sopa de gengibre picado



1 colher de sopa de óleo de gergelim



1 colher de sopa de gergelim branco



1 pacote de caldo de carne em pó



Molho de soja a gosto



Temperos a gosto

Modo de preparo

Tempere o atum com molho de soja e pimenta moída Deixe-o descansando por 2 horas

Pique a vagem, cenoura e brócolis e coloque-os em uma panela com água fervente por 5 minutos Escorra a água e reserve os alimentos Adicione óleo de gergelim e refogue o atum em uma panela antiaderente Após refogar, acrescente a cebola, gengibre e os demais legumes Coloque o caldo de carne em pó e ¼ de copo de molho de soja Dilua tudo com um pouco e água e tempere a gosto

5. Almôndega fit



Ingredientes

500 g carne moída magra

1 clara



½ cebola picada



1 dente alho picado



2 colheres de sopa farelo de aveia



½ xícara de chá de salsinha



1 colher de chá de sal



Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Corte a cebola em grandes pedaços Bata a cebola, a clara, o alho, o sal, a pimenta, a salsinha e farelo de aveia em um processador ou liquidificador até a mistura ficar homogênea Adicione a carne moída e misture mais até atingir uma textura de massa Separe em pequenas porções com as mãos e faça bolinhas Coloque as bolinhas feitas em uma assadeira untada ou antiaderente e leve para o forno médio pré-aquecido por 20 minutos ou até elas estiverem douradas

Fonte: Mundo BoaForma