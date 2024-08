Consumir o tipo certo de aveia faz diferença no ganho de massa muscular

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem pratica exercícios físicos, especialmente a musculação, busca uma boa recuperação muscular para estar preparado para as próximas atividades e facilitar o ganho de massa muscular. A aveia é um dos alimentos que pode contribuir significativamente para esse processo.

Rica em nutrientes, fibras e carboidratos de qualidade, a aveia é ótima para quem deseja potencializar os resultados na academia. No entanto, com tantas opções disponíveis no mercado, qual é a melhor forma de aveia para aumentar o ganho de massa muscular?

Vamos entender essa questão a seguir, a partir e informações do blog Treino Mestre, especializado em vida fitness e musculação.

Qual o melhor tipo de aveia para ganhar massa muscular?

Confira como cada tipo de aveia contribui para a sua recuperação muscular.

Flocos de aveia



Quando se fala em aveia, os flocos são a opção mais completa que podemos encontrar. Trata-se do grão de aveia prensado integralmente, o que significa que ele mantém todas as suas fibras e nutrientes intactos.

Os flocos de aveia são vendidos em duas variações: finos e regulares. A principal diferença entre eles está no aspecto, mas ambos possuem as mesmas propriedades nutricionais. Incluir flocos de aveia na dieta pode ajudar a fornecer a energia necessária para os treinos e melhorar a recuperação muscular.

Os flocos de aveia são uma excelente fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia sustentada durante o treino. Além disso, eles contêm proteínas, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio, que são essenciais para a construção e reparação muscular.



Imagem de tigela com aveia - Reprodução/ Pixabay

Farelo de aveia



O farelo de aveia é outra excelente opção para quem busca aumentar o ganho de massa muscular. Ele é retirado da camada externa do grão, ou seja, da casca, o que o torna extremamente rico em fibras.

O farelo de aveia é ideal para ser usado na composição de massas, como biscoitos, pães, bolos e tortas. Além de ajudar na saciedade, as fibras presentes no farelo de aveia auxiliam no bom funcionamento do intestino e na absorção de nutrientes.

Por ser rico em fibras solúveis, o farelo de aveia pode ajudar a controlar os níveis de colesterol e a melhorar a saúde cardiovascular, o que é importante para quem pratica atividades físicas intensas.

Farinha de aveia



A farinha de aveia, embora não seja tão rica em fibras quanto os flocos ou o farelo, ainda oferece muitos benefícios. Ela é obtida a partir da parte interna do grão, e por isso, suas fibras são descartadas.

No entanto, a farinha de aveia é uma ótima substituta da farinha de trigo em diversas receitas, proporcionando um toque nutritivo a pães, bolos e outros produtos de panificação. Seu uso deve ser moderado para garantir o equilíbrio nutricional na dieta.

Qual quantidade de aveia consumir?



Embora a aveia seja extremamente benéfica, é importante consumir esse alimento com moderação. O consumo excessivo de aveia pode levar a problemas digestivos, como a acumulação excessiva de fibras, que pode causar desconforto intestinal.

A quantidade recomendada de aveia é cerca de três colheres de sopa por dia, ou aproximadamente 30 gramas. Essa quantidade pode ser distribuída entre as refeições para maximizar os benefícios sem exagerar.

A aveia é um alimento completo, contendo carboidratos de qualidade e cerca de 395 kcal a cada 100 gramas. Portanto, é importante monitorar a quantidade consumida para evitar o excesso calórico, que pode contrariar os objetivos de ganho de massa muscular.