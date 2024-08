5 melhores exercícios para fortalecer a lombar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), de cada dez indivíduos, oito têm ou terão dores lombares ao longo da vida.

Embora possa ser causado por doenças como endometriose e artrose, o incômodo na região dorsal geralmente está relacionado à ergonomia, ou seja, a posição em que ficamos no dia a dia, seja sentado, dirigindo ou realizando atividades rotineiras como cozinhar e limpar a casa.

O sedentarismo e permanecer muito tempo imóvel também prejudicam a saúde da nossa coluna, assim como certos hábitos de vida.

"O cigarro, por exemplo, pode causar o desgaste do disco intervertebral, favorecendo seu envelhecimento devido à redução da oferta de nutrientes causada pela diminuição da circulação sanguínea", explica Luiz Cláudio Lacerda Rodrigues, ortopedista e mestre em medicina pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Como evitar dores



Uma ótima maneira de preservar a coluna é ter uma boa estrutura muscular, pois quanto mais fortes forem os músculos das costas, menos sobrecarregamos a região.

"Para casos como a dor lombar, a prevenção por meio de exercícios e poupando a região de atividades repetitivas é uma excelente opção", informa Pedro Sasaki, fisioterapeuta pela Unifesp e atuante no Instituto do Joelho do HCor, em entrevista ao UOL.

Confira abaixo cinco exercícios para fortalecer a região e evitar dores. A sequência foi elaborada por Sasaki e Eldemans Gomes, professor da rede de academias Smart Fit.

"A falta de aquecimento e alongamento antes da prática de atividade física, a execução inadequada dos exercícios e o uso de cargas e pesos não prescritos pelo professor ou em excesso são alguns dos fatores que podem causar ou piorar dores e lesões na lombar", alerta Gomes.

1. Extensão da lombar



Deite-se de bruços, coloque as mãos na nuca e mantenha as pernas estendidas. Simultaneamente, erga o tronco e as pernas, depois retorne à posição inicial.

Mantenha o olhar para a frente e realize os movimentos de forma suave, para não contrair demais os músculos do pescoço e da coluna. Realize 3 séries de 10 a 15 repetições.

2. Prancha abdominal



Deite-se de bruços e apoie o antebraço no chão, formando um ângulo de 90 graus com os cotovelos. Mantenha as pernas esticadas, unidas e apoiadas nos dedos dos pés.

Contraia os músculos do abdômen e fique parado nessa posição, com o corpo reto, respirando de forma gradual. Realize 3 séries de 20 a 60 segundos.

3. Alongamento com pernas cruzadas



Sente-se em uma cadeira com as costas bem retas e olhe para frente. Levante a perna direita e cruze-a sobre a coxa esquerda.

Em seguida, incline o tronco para a frente (mantendo as costas eretas) até sentir os músculos dos glúteos alongarem. Volte e repita, alternando a posição das pernas. Realize 3 séries de 30 segundos para cada.

4. Ponte



Deite-se de barriga para cima e mantenha os braços ao lado do corpo e a cervical relaxada. Mantenha os pés afastados na largura do quadril, com a sola dos pés apoiada no chão e os joelhos flexionados.

Contraia o abdômen, os glúteos e eleve o quadril até formar uma linha reta dos ombros aos joelhos. Retorne. Faça 3 séries de 30 segundos.

5. Abdução de quadril



Deite-se de lado, com as pernas estendidas e apoiadas uma sobre a outra. Contraia os glúteos, o abdômen e levante lateralmente a perna de cima. Retorne devagar.

Não mova a cabeça e mantenha o olhar para frente durante a execução do exercício. Complete as repetições e troque de lado. Faça 4 séries de 20 a 30 repetições com cada perna.