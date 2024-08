O papel da alimentação e dos suplementos para ganhar massa muscular mais rápido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A construção muscular é um processo complexo que vai além dos exercícios físicos. A alimentação desempenha um papel decisivo nesse contexto, fornecendo os nutrientes essenciais para a síntese proteica e a geração de massa muscular.

Para aqueles que buscam otimizar seus resultados na academia e na musculação, entender a importância dos aminoácidos, proteínas e outros suplementos faz toda a diferença.

Ao longo desta matéria, vamo entender juntos como os diferentes nutrientes contribuem para o ganho de massa muscular e como incorporá-los da melhor maneira na dieta, de acordo com informaçãos do blog Essencial Nutrition.

Aminoácidos essenciais e proteínas da massa muscular



Os aminoácidos são fundamentais para a construção das proteínas, que são os tijolos do tecido muscular. Existem 20 aminoácidos proteicos, dos quais 9 são essenciais, ou seja, não são produzidos pelo corpo humano e precisam ser obtidos através da dieta ou suplementação.

Estes aminoácidos essenciais incluem metionina, lisina, fenilalanina, treonina, triptofano, leucina, isoleucina, valina e histidina.

Fontes alimentares de aminoácidos essenciais:

Carnes



Peixes



Ovos



Imagem de variedade de alimentos para uma dieta balanceada, entre proteína animal, vegetais e laticínios - freepik

Embora esses alimentos forneçam aminoácidos essenciais, suas concentrações podem variar, podendo não atender às necessidades do organismo.

Suplementos de aminoácidos essenciais são uma solução eficiente para garantir a ingestão equilibrada desses nutrientes, facilitando a conversão em proteínas.

Proteínas: fundamentais para o anabolismo muscular



As proteínas podem ser de origem animal ou vegetal e são indispensáveis para o crescimento muscular. A International Society of Sports Nutrition (ISSN) recomenda uma ingestão diária de 1,4g a 2g de proteína por quilo de massa corporal para maximizar o anabolismo.

Por exemplo, uma pessoa de 70 kg deve consumir entre 98g e 140g de proteína diariamente.

Quando a dieta não fornece proteína suficiente, a suplementação com proteínas de alta qualidade pode ser crucial para o ganho de massa muscular e a manutenção da saúde.

Como o whey protein funciona



O whey protein é uma proteína do soro do leite, extraída durante a produção do queijo. É conhecida por seu alto valor nutritivo e biológico, oferecendo todos os aminoácidos essenciais, incluindo a leucina, que é fundamental para a via mTOR de construção de proteínas.

Estudos indicam que consumir 3 a 5g de leucina em uma dose de 25g de whey protein pode aumentar a ativação da via mTOR por até 4,5 horas após o exercício.

Imagem de homem com diversos suplementos para massa muscular, como Whey Protein, colágeno e creatina - Freepik

Colágeno para os músculos



Além de seus conhecidos benefícios para a pele e o cabelo, a suplementação de colágeno, especialmente na forma de peptídeos hidrolisados, pode promover o ganho de massa muscular.

O colágeno é essencial para a matriz extracelular do músculo esquelético e dos tendões, ajudando na transmissão de força e flexibilidade.

A arginina e a glicina, presentes no colágeno, são importantes para a produção de creatina no corpo, com a glicina tendo propriedades anti-inflamatórias que podem reduzir a perda muscular durante dietas de perda de peso.

Opções de proteínas para dietas específicas



Para veganos, vegetarianos ou adeptos de dietas plant-based, existem boas alternativas de suplementação proteica:

Proteína da ervilha e do arroz: rico perfil de aminoácidos e boa digestibilidade.



Proteína da amêndoa: ajuda a combater o colesterol LDL e tem atividade antioxidante.



Para quem não pode ingerir derivados do leite, a proteína da carne bovina é uma excelente opção, sendo rica em aminoácidos precursores de creatina e minerais.

Creatina e hipertrofia



A creatina é um nutriente essencial para a hipertrofia, pois fornece energia para as células musculares, aumentando a força e o volume muscular.

Além de beneficiar atletas jovens, a creatina também é eficaz para idosos, promovendo aumento de massa magra e força quando combinada com treinamento de força.

BCAA: aminoácidos de cadeia ramificada



Os BCAAs (leucina, isoleucina e valina) representam quase 50% dos aminoácidos essenciais das proteínas musculares e são metabolizados diretamente no músculo.

Eles ajudam a preservar as reservas de glicogênio muscular e a reduzir a quebra de proteínas, otimizando o ganho de massa muscular.

Durante exercícios intensos, o organismo utiliza preferencialmente BCAAs, o que destaca a importância de uma ingestão adequada desses aminoácidos para suportar treinos prolongados.