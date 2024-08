4 panquecas proteicas para quem ganhar massa muscular

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O café da manhã é uma refeição essencial para fornecer energia e nutrientes para o dia. Para aqueles que buscam aumentar aumentar a massa muscular com a ingestão de proteínas, as panquecas proteicas são uma excelente opção.

Elas fornecem proteínas essenciais para a construção muscular e reparação de tecidos, além de serem fontes de carboidratos complexos e fibras, que ajudam a manter a saciedade por mais tempo.

Fáceis de fazer e deliciosas, as receitas que você verá a seguir são acessíveis e podem ser incorporadas facilmente na rotina matinal.

4 panquecas proteicas para aumentar massa magra

Confira abaixo quatro receitas para variar o seu café da manhã e começar o dia com muita energia.

1. Panqueca de banana e aveia



Ingredientes

1 banana madura amassada



1 ovo



2 colheres de sopa de aveia em flocos



Canela em pó a gosto



Mel ou adoçante (opcional)



Imagem ilustrativa da panqueca de aveia fit - FREEPIK

Em uma tigela, amasse bem a banana e adicione o ovo, misturando até ficar homogêneo. Acrescente a aveia e a canela em pó, misturando bem. Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje pequenas porções da massa para formar as panquecas.

Cozinhe em fogo médio-baixo até que as bordas comecem a se soltar, vire as panquecas e cozinhe por mais alguns minutos do outro lado. Sirva quente, acompanhado de mel ou outro adoçante, se desejar.

2. Panqueca de proteína em pó

Ingredientes

1 scoop de proteína em pó sabor baunilha



1 ovo



2 colheres de sopa de água

Óleo de coco para untar

Em uma tigela, misture o scoop de proteína em pó com o ovo. Adicione a água aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea.

Aqueça uma frigideira antiaderente untada com óleo de coco e despeje a massa na frigideira, formando as panquecas. Cozinhe por cerca de 2-3 minutos de cada lado, até que estejam douradas. Sirva quente.



Imagem de panqueca de espinafre - Oleg Bannikov

3. Panqueca de ricota e espinafre



Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de ricota

1/2 xícara de espinafre picado

Sal e pimenta a gosto

Azeite de oliva para untar



Em um liquidificador, bata os ovos, a ricota, o espinafre, o sal e a pimenta até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite de oliva. Despeje pequenas porções da massa na frigideira para formar as panquecas.

Cozinhe em fogo médio até que as bordas comecem a dourar, vire as panquecas e cozinhe por mais alguns minutos do outro lado. Sirva quente.

Panqueca de cottage e frutas vermelhas



Ingredientes

2 claras de ovo



2 colheres de sopa de queijo cottage



1 colher de sopa de farinha de aveia



Frutas vermelhas frescas



Mel ou adoçante (opcional)



Em uma tigela, bata as claras de ovo até espumar. Adicione o queijo cottage e a farinha de aveia, misturando bem. Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje a massa para formar as panquecas. Distribua as frutas vermelhas sobre as panquecas na frigideira.

Cozinhe em fogo médio até que as bordas comecem a dourar, vire as panquecas com cuidado e cozinhe por mais alguns minutos do outro lado. Sirva quente, acompanhado de mel ou outro adoçante, se desejar.

Gostou das receitas? Compartilhe com quem também pode gostar!