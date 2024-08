3 molhos fitness para salada: receitas para incrementar sua dieta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Incorporar saladas à dieta é uma excelente maneira de garantir uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes.

No entanto, o segredo para tornar as saladas ainda mais deliciosas e nutritivas está nos molhos.

Selecionamos três receitas de molhos fitness para salada que vão incrementar seu cardápio de maneira saudável e saborosa.

Entenda como preparar os 3 molhos fitness para salada; incremente a sua dieta

Com as informações do site Growth Blog, as receitas do molhos para salada são:

1- Molho de Iogurte com Erva

Ingredientes:

1 pote de iogurte natural desnatado (170g)



1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem



Suco de 1/2 limão



1 dente de alho picado



2 colheres de sopa de salsinha picada



2 colheres de sopa de cebolinha picada



Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

Em uma tigela, misture o iogurte natural com o azeite de oliva e o suco de limão.

Adicione o alho picado, a salsinha e a cebolinha.

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Mexa bem até que todos os ingredientes estejam bem incorporados.

Sirva sobre a salada de sua preferência.

Este molho é leve, cremoso e cheio de sabor, perfeito para dar um toque especial às suas saladas.

2- Molho de Mostarda e Mel

Ingredientes:

2 colheres de sopa de mostarda Dijon



1 colher de sopa de mel



1 colher de sopa de vinagre de maçã



2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem



Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

Em uma tigela, misture a mostarda Dijon com o mel e o vinagre de maçã.

Adicione o azeite de oliva, mexendo sempre para emulsionar.

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Misture bem até obter um molho homogêneo.

Sirva sobre a salada de sua preferência.

O molho de mostarda e mel é agridoce e picante, proporcionando um equilíbrio perfeito de sabores à sua salada.

3- Molho de Abacate

Ingredientes:

1 abacate maduro



Suco de 1 limão



2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem



1 dente de alho picado



2 colheres de sopa de coentro picado



Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

Em um processador de alimentos, coloque o abacate, o suco de limão e o azeite de oliva.

Adicione o alho picado e o coentro.

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Processe até obter um molho cremoso e homogêneo.

Sirva sobre a salada de sua preferência.

O molho de abacate é rico em gorduras saudáveis e tem uma textura cremosa que transforma qualquer salada em uma refeição gourmet.

