3 receitas de pudim fit fáceis e deliciosas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pudim também pode ser uma opção de sobremesa saudável. Na versão fitness, o doce mantém o sabor e a textura que tanto fazem sucesso!

Receitas de pudim fitness são ideais para quem deseja manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão dos doces.

Com ingredientes mais leves e substituições inteligentes, é possível preparar pudins que não só atendem às necessidades nutricionais, mas também surpreendem pelo sabor.

A seguir, confira três receitas de pudim fitness fáceis perfeitas para lanche pós-treino ou uma sobremesa especial.

Pudim com whey protein

Ingredientes

100 g de leite em pó integral

2 scoops de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 4 colheres de sopa de adoçante em pó

300 ml de água

3 ovos

2 colheres de sopa de nectar de coco

2 colheres de chá de água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

No liquidificador, adicione todos os ingredientes, exceto o néctar de coco e a água, e bata até obter uma mistura uniforme. Unte uma forma de pudim com óleo de coco e despeje a mistura batida.

Em banho-maria, leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por 2 horas.

Enquanto isso, em uma panela, coloque o néctar de coco e a água e cozinhe em fogo médio até obter uma calda. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Derrame a calda sobre ele.

Pudim de aveia com banana

Ingredientes

Pudim

3 bananas descascadas e amassadas

descascadas e amassadas 2 xícaras de chá de leite integral

3 ovos

1 xícara de chá de farinha de aveia

3 colheres de sopa de adoçante em pó

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de chá de óleo de coco

Calda

2 xícaras de chá de água

3 colheres de sopa de açúcar de coco

1 xícara de chá de uvas-passas pretas

2 canelas em pau

1 cravo-da-índia

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes do pudim e bata por 3 minutos. Despeje em uma forma com furo central untada com óleo de coco.

Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC em banho-maria por 40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira.

Enquanto isso, em uma panela, combine todos os ingredientes da calda e cozinhe em fogo médio até obter uma leve espessura.

Desligue o fogo, retire as especiarias e deixe esfriar. Retire o pudim da geladeira, desenforme e regue com a calda.

Pudim de iogurte com calda de morango Ingredientes 400 ml de iogurte natural desnatado

desnatado 200 ml de leite desnatado

1 1/2 xícara de chá de leite em pó integral

1/2 xícara de chá de água

4 colheres de sopa de xilitol

10 morangos picados

Adoçante em pó a gosto

Óleo de coco para untar Modo de preparo No liquidificador, bata o leite em pó, a água e o xilitol até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 4 horas. Em seguida, coloque a mistura de volta no liquidificador, adicione os demais ingredientes (exceto os morangos e o adoçante em pó) e bata até obter uma textura lisa. Despeje a mistura em uma forma de pudim untada com óleo de coco e leve ao forno pré-aquecido em banho-maria por 40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Enquanto isso, cozinhe os morangos e o adoçante em uma panela em fogo médio até que os morangos amoleçam. Desligue o fogo e deixe esfriar. Retire o pudim da geladeira, desenforme e despeje a calda. *Com informações do portal Edicase

Confira mais: Receitas Low carb