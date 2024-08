Escoliose sob controle: veja como a fisioterapia atua no tratamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A escoliose, uma condição caracterizada pela curvatura anormal da coluna vertebral, afeta pessoas de diferentes idades, sendo mais comum entre adolescentes.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 4% da população mundial apresenta escoliose. No Brasil, aproximadamente 6 milhões de pessoas convivem com essa condição, com uma prevalência maior entre adolescentes do sexo feminino.

A escoliose pode ter diversas causas e se manifestar de diferentes formas, o que torna a fisioterapia uma ferramenta crucial tanto na prevenção quanto no tratamento.

Tipos de escoliose e suas características



Existem quatro tipos principais de escoliose: idiopática, congênita, neuromuscular e degenerativa.

A escoliose idiopática, que é a mais comum entre adolescentes, e a congênita geralmente não apresentam dor nos estágios iniciais. No entanto, se não forem tratadas precocemente, essas condições podem evoluir para quadros mais graves, especialmente quando a curvatura supera os 50 graus.

Marcelo Biaggini, fisioterapeuta responsável pela unidade de Alphaville do Instituto RV, destaca que a progressão da escoliose pode causar desconforto significativo, o que reforça a importância do tratamento precoce.

Leia Também Os 5 melhores exercícios de pilates para alongar a coluna e diminuir dores

Por outro lado, a escoliose neuromuscular e a degenerativa estão frequentemente associadas à dor.

"A escoliose neuromuscular pode causar dor devido ao impacto das costelas no ilíaco da pessoa afetada, enquanto a degenerativa está frequentemente associada a dor devido ao pinçamento de nervos e instabilidade vertebral", explica Biaggini.

Essas características tornam a intervenção fisioterapêutica essencial para a qualidade de vida dos pacientes.