6 receitas veganas para fazer na air fryer e economizar tempo

Com a crescente busca por um estilo de vida mais saudável e sustentável, incluir receitas vegetarianas e veganas no dia a dia se tornou uma opção atraente para muitas pessoas.

Se você é vegano ou simplesmente deseja experimentar pratos sem carne, a air fryer é uma excelente aliada para preparar refeições rápidas, crocantes e saborosas.

Este eletrodoméstico prático permite cozinhar com menos óleo e sem perder a qualidade dos ingredientes, resultando em pratos leves e cheios de sabor.

A seguir, confira 6 receitas veganas fáceis e deliciosas que você pode fazer na air fryer para diversificar seu cardápio.

A batata-doce frita é uma excelente opção para quem busca um lanche saudável e prático. Com poucos ingredientes, é possível preparar palitos dourados e crocantes sem o excesso de óleo.

Em um recipiente, misture o azeite, o sal e a páprica defumada. Adicione os palitos de batata-doce e mexa bem para que fiquem bem temperados.

Preaqueça a air fryer a 200ºC por 5 minutos, coloque os palitos na cesta e asse por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva quente, como acompanhamento ou petisco.



Os espetinhos de legumes são uma opção colorida e nutritiva para qualquer refeição. O segredo está no equilíbrio dos temperos e na seleção dos vegetais.

Monte os espetinhos intercalando os legumes nos palitos de churrasco. Tempere com sal, pimenta-do-reino e pincele azeite por cima. Preaqueça a air fryer a 200ºC por 5 minutos.

ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

Coloque os espetinhos na cesta e asse por 15 minutos, lembrando de virar na metade do tempo para que os legumes fiquem dourados por igual. Sirva como entrada ou prato principal.

Batata-doce frita (Imagem: Martin Rettenberger | Shutterstock)

3. Rolinhos de abobrinha com ricota de tofu



Os rolinhos de abobrinha recheados com ricota de tofu são uma opção criativa e saborosa para incluir mais vegetais na dieta. A crocância da farinha de rosca dá o toque final ao prato.

Ingredientes

1 abobrinha fatiada



250 g de ricota de tofu amassada



8 nozes picadas



100 g de farinha de rosca



3 colheres de azeite de oliva



Manjericão picado a gosto



Azeite de oliva para pincelar



Modo de preparo



Misture a ricota de tofu com as nozes, o manjericão e o azeite até obter um recheio cremoso. Coloque pequenas porções sobre as fatias de abobrinha e enrole-as. Pincele os rolinhos com azeite e passe-os na farinha de rosca.

Preaqueça a air fryer a 180ºC e asse os rolinhos por 20 minutos, virando na metade do tempo. Eles ficam deliciosos como entrada ou acompanhamento.

4. Brócolis gratinado



O brócolis gratinado na air fryer é uma maneira deliciosa de aproveitar esse vegetal rico em nutrientes. Com uma crosta crocante e recheio cremoso, é ideal para qualquer refeição.

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis



1/4 xícara de chá de farinha de rosca



3 xícaras de chá de queijo muçarela de castanha-de-caju ralado



1 colher de sopa de azeite de oliva



1 colher de chá de alho em pó



Sal e pimenta-do-reino moída a gosto



Modo de preparo



Em um recipiente, misture a farinha de rosca, metade do queijo ralado, o azeite, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione os floretes de brócolis e mexa bem.

Preaqueça a air fryer a 200ºC por 5 minutos, coloque os floretes na cesta e asse por 10 minutos. Retire, polvilhe o restante do queijo por cima e volte à air fryer até gratinar. Sirva como acompanhamento ou prato principal.

5. Tofu grelhado



O tofu grelhado na air fryer é uma excelente maneira de adicionar proteína vegetal à sua dieta de forma simples e saborosa. O tempero bem equilibrado traz um sabor especial ao prato.

Ingredientes

1 tofu firme cortado em cubos



1 colher de sopa de azeite de oliva



1 colher de sopa de molho de soja



1 colher de sopa de amido de milho



1/2 colher de chá de alho descascado e triturado



1/2 colher de chá de gengibre em pó



Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto



Modo de preparo



Em um recipiente, misture o azeite, o molho de soja, o amido de milho, o alho, o gengibre em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione o tofu e mexa até que todos os cubos estejam cobertos pelo tempero.

Preaqueça a air fryer a 200ºC, coloque o tofu na cesta e asse por 10 minutos, até ficar crocante. Finalize com cebolinha picada e sirva com arroz ou salada.

6. Torrada com tofu e tomate seco



Para um lanche rápido e cheio de sabor, a torrada com tofu e tomate seco é uma excelente opção. A combinação do tofu cremoso com o tomate seco resulta em uma refeição prática e saborosa.

Ingredientes

4 fatias de pão francês



8 colheres de sopa de tofu amassado



10 folhas de manjericão



6 tomates secos



Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto



Modo de preparo



Preaqueça a air fryer a 200ºC por 5 minutos. Coloque as fatias de pão na cesta, deixando espaço entre elas, e asse por 5 minutos.

Enquanto isso, em um recipiente, misture o tofu com azeite, sal e pimenta-do-reino até obter uma pasta cremosa.

Retire as torradas da air fryer, passe a mistura de tofu e cubra com manjericão e tomates secos. Regue com azeite e sirva imediatamente.