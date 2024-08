Pilates clássico ou contemporâneo? Saiba qual o melhor para você

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ambos os estilos, quando praticados com dedicação, podem oferecer resultados positivos e contribuir para uma vida mais saudável e equilibrada.

O Pilates é um método de condicionamento físico que ganhou popularidade por sua capacidade de melhorar a força, flexibilidade e postura.

No entanto, existem duas abordagens principais: o Pilates clássico e o contemporâneo. Cada uma oferece benefícios únicos e é importante entender as diferenças para escolher a que melhor se adapta às suas necessidades e objetivos.

Vamos entender melhor sobre essas diferenças a seguir, de acordo com informações do blog Alves Pilates.

O que é o pilates clássico?



O Pilates clássico segue de perto os princípios e sequências desenvolvidos por Joseph Pilates. Este método é estruturado com uma ordem predefinida de exercícios, número de repetições e transições entre os movimentos, sem pausas.

É um sistema bem estabelecido que enfatiza a execução precisa e controlada dos exercícios.

Os equipamentos utilizados no Pilates clássico são aqueles criados por Joseph Pilates, como o reformer, a cadillac e a chair, com medidas específicas que garantem a execução correta dos movimentos.

A ideia é que os praticantes se tornem autônomos na prática, ajustando os equipamentos e fazendo os movimentos com precisão.

A filosofia do Pilates clássico vê o método como um estilo de vida. Para entender realmente o que é o powerhouse e a conexão que deve existir em todo o corpo, é preciso vivenciar o método.

A concentração e a prática são fundamentais para aprimorar a qualidade do movimento e atingir os benefícios completos.

Imagem ilustrativa de pessoas fazendo pilates - FREEPIK

O que é o pilates contemporâneo?



O Pilates contemporâneo é uma abordagem mais flexível e adaptável. Diferentemente do método clássico, não há uma sequência rígida de exercícios nem um número fixo de repetições.

Os instrutores criam programas personalizados com base nos objetivos específicos de cada aluno, permitindo uma abordagem mais variada e dinâmica.

Os equipamentos no Pilates contemporâneo também incluem os aparelhos originais de Joseph Pilates, mas as medidas podem variar conforme a marca.

Além disso, o Pilates contemporâneo frequentemente utiliza acessórios de outras modalidades, como faixas elásticas, fitballs e rolos, para diversificar os treinos e aumentar a criatividade nas aulas.

A principal diferença está na liberdade e na personalização dos exercícios. O Pilates contemporâneo permite explorar novas formas de movimento e adaptar os treinos às necessidades individuais.

Comparando os métodos



Equipamentos e acessórios

Enquanto o Pilates clássico utiliza equipamentos com medidas precisas, o Pilates contemporâneo pode variar em termos de equipamentos e incorporar acessórios variados para enriquecer as sessões.

Estrutura dos exercícios

O método clássico é mais estruturado, com uma ordem específica e repetições definidas, enquanto o contemporâneo oferece mais flexibilidade e personalização, com programas ajustados aos objetivos do aluno.

Autonomia e filosofia

No Pilates clássico, os alunos são incentivados a fazer ajustes e operar os equipamentos de forma autônoma, enquanto no Pilates contemporâneo, a abordagem é mais adaptativa e centrada nas necessidades individuais. Ambos os métodos valorizam a ativação do powerhouse e a respiração, mas o contemporâneo tende a integrar mais esses aspectos ao longo de todos os movimentos.

Qual é o melhor para você: Pilates clássico ou contemporâneo?



Não há uma resposta definitiva sobre qual método é superior, pois isso depende das preferências e necessidades individuais.

O Pilates clássico pode ser ideal se você busca uma prática estruturada e tradicional, com um foco profundo na execução precisa dos movimentos.

Por outro lado, o Pilates contemporâneo pode ser mais adequado se você valoriza flexibilidade, personalização e a integração de novos exercícios e acessórios.





