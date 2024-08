Alho cru, cozido ou em cápsulas: como usar e aproveitar seus benefícios

O alho é um dos ingredientes mais tradicionais na culinária global, conhecido por seu sabor marcante e aroma inconfundível.

Além de seu uso como tempero, o alho também é reconhecido por suas propriedades medicinais e benefícios à saúde.

Rico em compostos bioativos como a alicina, o alho é considerado um alimento funcional, sendo recomendado até mesmo pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere o consumo de 2 g a 5 g de alho cru por dia.

A seguir, veja como o alho pode ser utilizado em diferentes formas no dia a dia e como ele pode contribuir para sua saúde.

Consumir o alho cru é a maneira mais eficaz de obter todos os seus benefícios. Ao ser ingerido sem passar pelo processo de cozimento, a alicina, o principal componente ativo do alho, permanece em sua forma mais concentrada.

Essa substância tem propriedades antimicrobianas, antivirais e antifúngicas, sendo também eficiente na prevenção de doenças cardiovasculares e na regulação da pressão arterial.

O alho cru pode ser facilmente incorporado em saladas, molhos e outros preparos frios.

Embora o cozimento reduza um pouco a eficácia dos compostos bioativos do alho, ele ainda oferece benefícios à saúde, principalmente quando preparado em baixas temperaturas.

O alho cozido pode ser adicionado a refogados, sopas e molhos, e é uma opção para quem prefere um sabor mais suave.

Mesmo com o cozimento, o alho ainda mantém suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, contribuindo para a saúde do coração e auxiliando na redução de colesterol e triglicérides.

O alho tem propriedades terapêuticas que podem ajudar a combater doenças cutâneas (Imagem: ramlink_stone | Shutterstock)

3. Alho em cápsulas



Para aqueles que não gostam do sabor do alho ou preferem uma forma mais concentrada de consumo, as cápsulas de alho são uma alternativa prática.

Elas oferecem os mesmos benefícios do alho fresco, com a vantagem de serem facilmente incorporadas à rotina.

As cápsulas são especialmente recomendadas para quem busca os efeitos terapêuticos do alho, como controle da pressão arterial e suporte ao sistema imunológico.

Benefícios do alho para a saúde



Segundo a especialista Fábia Carolina Resende, docente de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o alho é um dos alimentos mais estudados em relação às suas propriedades terapêuticas.

Ela destaca que a alicina, presente no alho, tem demonstrado eficácia no combate a várias doenças, incluindo:

Câncer: a alicina possui propriedades antitumorais que podem ajudar na prevenção e no tratamento de certos tipos de câncer.



a alicina possui propriedades antitumorais que podem ajudar na prevenção e no tratamento de certos tipos de câncer. Doenças cardíacas: o alho auxilia na redução do colesterol LDL e na melhora da saúde cardiovascular.



o alho auxilia na redução do colesterol LDL e na melhora da saúde cardiovascular. Hipertensão arterial: o consumo regular de alho pode contribuir para a redução da pressão arterial.



o consumo regular de alho pode contribuir para a redução da pressão arterial. Diabetes: o alho tem efeitos hipoglicemiantes, ajudando a regular os níveis de glicose no sangue.



o alho tem efeitos hipoglicemiantes, ajudando a regular os níveis de glicose no sangue. Doenças cutâneas: devido aos seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, o alho é útil no tratamento de problemas de pele.



Além disso, o alho também possui ação antimicrobiana, antiviral e antifúngica, sendo eficaz no combate à candidíase em mulheres, conforme destacado pela especialista.

Cuidados ao consumir alho



Apesar de todos os seus benefícios, o consumo excessivo de alho pode causar desconfortos como azia, gases e mau hálito.

Pessoas com problemas de coagulação sanguínea, que utilizam anticoagulantes ou que estão prestes a passar por cirurgias devem consultar um médico antes de aumentar o consumo de alho.

Incorporar o alho em suas refeições diárias, seja cru, cozido ou em cápsulas, pode trazer uma série de benefícios à saúde.

O importante é encontrar a forma que melhor se adapte ao seu estilo de vida e aproveitar tudo o que esse poderoso alimento tem a oferecer.





