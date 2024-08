Conheça as inovações na cirurgia vascular que garantem tratamentos mais seguros e eficazeS

No cenário atual, em que as doenças circulatórias se tornam cada vez mais prevalentes, a cirurgia vascular se destaca como uma especialidade essencial para a saúde pública.

Em 15 de agosto, comemora-se o Dia do Cirurgião Vascular, uma data que reconhece o trabalho de profissionais que estão na vanguarda da inovação médica, oferecendo tratamentos que salvam vidas e melhoram significativamente o bem-estar dos pacientes.

Mais do que tratar varizes e problemas estéticos, esses especialistas desempenham um papel crucial no diagnóstico e manejo de doenças vasculares graves, além de promoverem a conscientização e a prevenção de condições que afetam milhões de pessoas.

Os avanços tecnológicos têm remodelado os tratamentos na cirurgia vascular, permitindo procedimentos menos invasivos, mais seguros e com resultados superiores.

Entre as inovações, destacam-se a angioplastia, o uso de stents, a ablação endovenosa e o reparo endovascular de aneurismas (EVAR).

Essas técnicas minimamente invasivas reduzem o tempo de recuperação dos pacientes e diminuem os riscos cirúrgicos.

Além disso, novas ferramentas de diagnóstico, como a ultrassonografia doppler tridimensional, a angiotomografia e a angiorressonância magnética, permitem identificar com precisão problemas vasculares e planejar cirurgias de maneira mais eficaz.

Outro ponto de destaque é o uso de materiais biocompatíveis para stents e enxertos, que têm melhorado os resultados dos tratamentos.

Tecnologias emergentes, como a robótica, também estão ganhando espaço, oferecendo maior precisão em procedimentos complexos.

Segundo o Dr. Edwaldo Edner Joviliano, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), “essas inovações, aliadas a técnicas modernas e à constante educação dos profissionais, estão abrindo novas fronteiras para tratamentos mais eficazes e com melhores desfechos para os pacientes.”

Além do tratamento de varizes, cirurgiões vasculares desempenham um papel importante para outras áreas da medicina (Imagem: Rabizo Anatolii | Shutterstock)

Valorização do papel dos cirurgiões vasculares

Além das inovações tecnológicas, é fundamental valorizar o trabalho dos cirurgiões vasculares, que atuam em uma das especialidades mais complexas da medicina.

A valorização desses profissionais não apenas incentiva a inovação e a pesquisa, mas também melhora a qualidade dos cuidados de saúde e promove a colaboração entre diferentes áreas médicas.

"Como cirurgião vascular e presidente da SBACV-SP, posso afirmar que homenagear nossos colegas não apenas destaca suas realizações, mas também reforça o papel da SBACV-SP como um pilar de apoio fundamental", ressalta o Dr. Edwaldo.

A sociedade oferece recursos para o aprimoramento contínuo dos profissionais, promovendo pesquisas científicas e defendendo os interesses da profissão.

Principais doenças vasculares e sua importância no contexto da saúde

Entre as doenças vasculares mais comuns e relevantes no contexto da cirurgia vascular, destacam-se:

Aneurisma da aorta abdominal (AAA): uma dilatação da artéria causada pela fraqueza de sua parede, que pode levar a complicações fatais se não tratada.

Estenose carotídea: obstrução das artérias carótidas, que são os principais vasos que levam sangue ao cérebro, podendo provocar acidentes vasculares cerebrais (AVC).

Doença arterial periférica: obstrução das artérias nas pernas, que pode evoluir para amputações em casos graves.

Erisipela: uma inflamação e infecção da pele que pode atingir camadas mais profundas, causando complicações sérias.

Pé diabético: uma complicação comum em pessoas com diabetes, levando a feridas crônicas e, em alguns casos, amputações.

Trombose venosa: formação de coágulos nas veias, bloqueando o retorno do sangue ao coração.

Embolia pulmonar: terceira causa de morte cardiovascular, ficando atrás apenas do infarto agudo do miocárdio e do AVC.

Varizes dos membros inferiores: veias dilatadas que não funcionam adequadamente e podem aumentar o risco de trombose.

As inovações na cirurgia vascular não apenas ampliam as opções de tratamento, como também reforçam a importância de se buscar orientação especializada para o diagnóstico e tratamento de doenças vasculares.

Independentemente do tipo de condição, estar atento às tecnologias mais recentes e contar com profissionais capacitados faz toda a diferença na obtenção de resultados positivos e na manutenção de uma boa saúde vascular.