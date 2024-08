Fertilização in vitro e escolha de sexo do bebê: mitos e verdades esclarecidos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A biópsia embrionária, embora não destinada para escolha de sexo, fornece informações valiosas que podem auxiliar no sucesso do tratamento de FIV

A fertilização in vitro (FIV) tem revolucionado a medicina reprodutiva, oferecendo aos casais a possibilidade de realizar sonhos de maternidade e paternidade.

Recentemente, a esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chamou a atenção ao afirmar que teve a opção de escolher o sexo do bebê após realizar uma FIV.

"Meu médico sabe o sexo do bebê. Quando fazemos FIV, já sabemos o sexo. Ele até perguntou se eu queria escolher", revelou.

No entanto, é essencial esclarecer as normas e práticas envolvidas nesse processo para entender a veracidade dessas alegações.

Técnicas de reprodução assistida e escolha do sexo



De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), as técnicas de reprodução assistida, incluindo a FIV, não permitem a seleção do sexo do bebê para fins não terapêuticos.

A escolha do sexo só é permitida em casos específicos, como a prevenção de doenças genéticas relacionadas aos cromossomos sexuais.

"Portanto, a escolha do sexo só pode acontecer em casos de doenças ligadas ao cromossomo sexual, como alguns tipos de daltonismo, hemofilia, distrofia muscular ou aneuploidias", explica a especialista em Reprodução Humana Paula Marin.