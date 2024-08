7 benefícios surpreendentes da acupuntura para melhorar seu desempenho esportivo

A busca por aprimorar o desempenho esportivo e garantir uma recuperação mais eficiente tem levado muitos atletas e praticantes de atividade física a recorrerem a técnicas alternativas.

Uma dessas abordagens que vem ganhando cada vez mais espaço é a acupuntura, uma prática milenar da medicina tradicional chinesa.

Com mais de cinco mil anos de história, a acupuntura consiste na aplicação de finas agulhas em pontos específicos do corpo, estimulando nervos periféricos que enviam sinais ao sistema nervoso central.

Isso promove a liberação de neurotransmissores e hormônios, como endorfinas, resultando em diversos benefícios para o organismo.

Para os praticantes de atividades físicas, essa técnica se mostra particularmente vantajosa em diferentes aspectos. Vamos conferir os principais benefícios da acupuntura para quem pratica esportes.

A acupuntura é amplamente reconhecida por sua eficácia no alívio de dores, tanto agudas quanto crônicas. Para atletas que lidam com dores musculares e lesões frequentes, a terapia se destaca como uma solução importante.

Além da acupuntura tradicional, a eletroacupuntura também pode ser utilizada, potencializando ainda mais os efeitos analgésicos.

Outro benefício relevante da acupuntura é a aceleração da recuperação após lesões. A técnica melhora a circulação sanguínea e reduz a inflamação, permitindo uma regeneração mais rápida dos tecidos lesionados.

A utilização da acupuntura a laser também é uma opção eficiente para potencializar esses efeitos e garantir uma recuperação mais célere.

A acupuntura equilibra a energia corporal, aumentando a resistência e o desempenho esportivo (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

3. Prevenção de lesões esportivas



A acupuntura não atua apenas no tratamento de dores e lesões, mas também na prevenção. A estimulação de pontos específicos do corpo melhora a força muscular, a flexibilidade e as condições cardiorrespiratórias, fatores essenciais para evitar lesões durante a prática esportiva.

Além disso, o equilíbrio energético proporcionado pela acupuntura contribui para um melhor desempenho físico e mental.

4. Aumento da flexibilidade e mobilidade



Atletas que buscam melhorar a amplitude de movimento e a flexibilidade encontram na acupuntura uma poderosa aliada. A técnica ajuda a liberar pontos de tensão muscular, aliviando dores e rigidez, o que resulta em uma maior liberdade de movimentos e um desempenho aprimorado.

5. Melhora no desempenho e resistência



A prática regular de acupuntura pode contribuir significativamente para o aumento da energia e da resistência durante a atividade física.

Ao equilibrar o fluxo de energia no corpo, a técnica otimiza o desempenho esportivo, ajudando o atleta a alcançar melhores resultados em suas práticas e competições.

6. Controle do estresse e da ansiedade



O estresse e a ansiedade são fatores que afetam negativamente o desempenho esportivo. A acupuntura auxilia na regulação do sistema nervoso, promovendo um estado mental mais calmo e focado.

Isso é especialmente benéfico em momentos de alta pressão, como em competições, onde a concentração e a tranquilidade são essenciais.

7. Regulação do sono e recuperação



Um sono de qualidade é fundamental para a recuperação muscular e para o desempenho físico. A acupuntura ajuda a regular o sono ao estimular pontos que equilibram o sistema nervoso e diminuem os níveis de cortisol, hormônio do estresse.

Com isso, promove-se um relaxamento profundo, melhorando tanto a qualidade quanto a duração do sono.

Indicações da acupuntura para atletas



De acordo com a enfermeira acupunturista Patrícia Lucas, a acupuntura é indicada para atletas de todas as modalidades e níveis, desde amadores até profissionais.

"Mesmo sem contraindicações significativas, é importante destacar que, em casos de cirurgias recentes com cicatrização exposta, a acupuntura não deve ser realizada no local afetado", explica a especialista.

A quantidade e a frequência das sessões variam conforme as necessidades de cada atleta. "Para tratar lesões ou prevenir dores, é recomendado realizar sessões de acupuntura duas vezes por semana antes dos treinos.

Já durante competições, as sessões podem ser diárias e feitas após a prática esportiva, para promover o relaxamento muscular e preparar o corpo para as próximas atividades", acrescenta Patrícia Lucas.