7 dicas para prevenir e tratar dores após o treino de musculação

As dores após o treino são normais para quem está iniciando a musculação. No entanto, há estratégias para lidar com o incômodo da maneira certa.

A prática de atividade física voltada para o aumento da massa muscular é fundamental para a saúde e para garantir um envelhecimento saudável.

A construção muscular não apenas melhora a força e a resistência, mas também contribui para a manutenção de um metabolismo ativo e para a prevenção de doenças crônicas.

De acordo com o Dr. Juliano Wada, especialista em osteopatia, é comum que as pessoas sintam dor após o aumento da intensidade da atividade física.

Essa dor muscular está relacionada com a liberação de ácido lático, uma substância que causa fadiga e alterações rítmicas da contração muscular. "As microlesões musculares também desencadeiam dores inflamatórias musculares; por isso, deve-se iniciar o treino de forma progressiva com um bom acompanhamento profissional", aconselha o osteopata.

1. Aquecimento adequado

Antes de iniciar o treino, o ideal é realizar um aquecimento dinâmico de 5 a 10 minutos, que pode incluir corrida leve, pular corda ou exercícios de mobilidade para as pernas e quadris.

Além disso, o aquecimento contribui para melhorar a amplitude de movimento, ajudando a reduzir o risco de lesões.

"Esse aquecimento irá aumentar a temperatura corporal, a frequência cardíaca e preparar todas as partes do seu corpo para o exercício. O aquecimento deve ocupar 10% do tempo total do treinamento", explica o preparador físico Felipe Barros.

2. Realize a série de exercícios da forma correta

Para evitar dores, certifique-se de que está executando os exercícios com a técnica correta, mantendo a postura adequada e realizando os movimentos de forma apropriada.

"Execute os exercícios, inclusive aquele nos aparelhos, de frente para um espelho", recomenda Felipe Barros. Se tiver dúvidas, busque a orientação de um instrutor ou profissional de educação física.

3. Aumente a carga de forma equilibrada

Aumente a carga, o volume e a intensidade do treino de maneira gradual e planejada, permitindo que seu corpo se adapte progressivamente ao esforço crescente, fortalecendo músculos, tendões e ligamentos de forma segura.

Comece com pesos que você possa manejar confortavelmente, focando primeiro em aperfeiçoar a técnica.

4. Descanse

Dê aos seus músculos o tempo necessário para se recuperarem após um treino intenso. A reparação muscular, que ocorre durante o descanso, é essencial para o crescimento e fortalecimento.

Evite treinar o mesmo grupo muscular em dias consecutivos para prevenir fadiga excessiva e reduzir o risco de lesões.

Segundo o personal trainer José Corbini, overtraining é quando ocorre a perda de performance da pessoa por conta do treinamento excessivo, sem descanso adequado, com grande volume e intensidade, atrapalhando a recuperação do corpo.

"Esse processo é caracterizado pela diminuição de rendimento nos treinos, mas também pode causar sintomas físicos, cognitivos, fisiológicos e até mesmo psicológicos", afirma.