Saúde do estômago: entenda a relação entre carboidratos e refluxo

O refluxo gastroesofágico é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando desconforto e impacto na qualidade de vida.

Muitas são as dúvidas das causas desse desconforto e recentemente a relação com os carboidratos vem reacendendo questionamentos.

Mas afinal, qual a relação dos carboidratos com o refluxo? Veja abaixo!

Descubra a verdade sobre a relação entre carboidratos e refluxo

A professora Camila Junqueira, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica que a relação entre carboidratos e refluxo não é simples e envolve vários fatores.

"Os carboidratos, por si só, não são diretamente causadores do refluxo. No entanto, a forma como são consumidos e o tipo de carboidratos ingeridos podem influenciar o quadro do refluxo gastroesofágico," ela esclarece.

Alimentos que podem aumentar o refluxo

De acordo com a especialista, os carboidratos refinados, como pão branco, bolos e massas, podem ter um efeito mais adverso em pessoas com refluxo.

Esses alimentos são frequentemente associados a um aumento na produção de ácido gástrico, que pode agravar os sintomas de refluxo.

"Os carboidratos refinados são rapidamente digeridos e podem levar a picos de açúcar no sangue, o que pode desencadear um aumento na produção de ácido gástrico," afirma a professora.

Carboidratos complexos não aumentam refluxo

Em contraste, a professora Camila destaca que os carboidratos complexos, encontrados em alimentos como grãos integrais, legumes e vegetais, têm um impacto diferente.

"Carboidratos complexos são digeridos mais lentamente e têm um efeito mais suave sobre a produção de ácido gástrico. Além disso, esses alimentos são ricos em fibras, que podem ajudar a melhorar a digestão e reduzir os sintomas de refluxo," explica.