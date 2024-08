Veja como identificar e evitar alergias alimentares causadas por frutas comuns

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A alergia alimentar a frutas, especialmente em pessoas com sensibilidade ao látex, é uma condição que requer atenção e conhecimento

Nos últimos anos, o aumento de casos de alergias alimentares tem despertado a atenção de especialistas. No Brasil, aproximadamente 6% das crianças e 3,5% dos adultos enfrentam algum tipo de alergia alimentar, segundo um estudo da Alergia Alimentar Brasil.

Essa condição é caracterizada por uma resposta imunológica específica a determinadas substâncias presentes em alimentos, bebidas ou aditivos alimentares.

Embora as alergias alimentares sejam comumente associadas a alimentos como leite, amendoim e frutos do mar, algumas frutas também podem desencadear reações alérgicas, principalmente em indivíduos com sensibilidade ao látex.

Vamos entender melhor as causas dessa alergia e como ela se relaciona com a síndrome látex-fruta.

Aumento das alergias alimentares e o impacto no sistema de saúde



Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), o número de casos de alergias alimentares e intolerâncias tem crescido de forma significativa nos últimos 20 anos. Esse fenômeno é considerado epigenético, ou seja, influencia o material genético sem alterar a sequência do DNA.

Esse aumento é preocupante, pois pessoas com alergias alimentares frequentemente necessitam de atendimento emergencial devido a reações adversas, como manchas vermelhas, inchaço e coceira.

Em situações mais graves, a ingestão de alimentos alergênicos pode levar à anafilaxia, uma reação alérgica aguda que pode ser fatal.

Alimentos que mais causam alergias alimentares



Em países ocidentais, nove grupos alimentares são responsáveis por 90% das reações alérgicas: amendoim, leite, crustáceos, nozes, peixe, soja, trigo, ovo e gergelim.

Embora menos comuns, no Brasil, frutas específicas também estão associadas a alergias alimentares devido à biodiversidade do país.

Em especial, frutas com proteínas semelhantes às encontradas no látex da seringueira podem desencadear reações alérgicas, principalmente em indivíduos sensíveis ao látex.