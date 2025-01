Congresso de saúde, bem-estar e fitness irá movimentar a Arena de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Summit Nordestino de Treinamento, Wellness & Fitness, considerado um dos maiores congressos de saúde, bem-estar e fitness, será realizado nos dias 25 e 26 de janeiro, na Arena de Pernambuco, e promete reunir os melhores especialistas e profissionais da área para discutir tendências e estratégias voltadas à qualidade de vida, saúde e performance esportiva.

O evento terá uma programação diversificada, com palestras teóricas, workshops práticos e uma feira com mais de 30 expositores do mercado fitness, propício para networking entre participantes e especialistas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site www.ingressodevantagens.com.br.

Entre os palestrantes confirmados estão grandes nomes do cenário nacional. O Prof. Esp. Leonardo Oliveira – Kaju (PE) abordará o uso do treinamento com KB na performance esportiva e no fitness moderno. O Prof. Dr. Clarcson Plácido Santos (BA) falará sobre o uso correto do volume e intensidade no treinamento, explorando as implicações para a saúde e emagrecimento. Já o Prof. Dr. Sandro Rodrigues (SP) trará insights sobre como planejar e prescrever treinos de força para modalidades de endurance de forma eficiente.

Outras palestras de destaques do Summit serão a do Prof. Dr. Leônidas Oliveira (RN), que discutirá a aplicação da biomecânica na prática para prevenir dores e lesões no ombro. O Prof. Dr. Victor Coswig (CE) explicará como avaliar e prescrever treinos HIIT de forma científica, enquanto o Prof. Dr. Marzo Edir Grigoleto (SE) tratará do treinamento funcional como ferramenta para melhorar a composição corporal.

“Todos os conteúdos foram pensados diante das necessidades que identificamos no mercado, na atualidade. Trazer profissionais renomados de Pernambuco e fora do Estado em um Summit inédito é uma demonstração de como o movimento fitness e da promoção da saúde estão crescendo em todo o Estado”, afirmou um dos organizadores do evento, Prof. Antonio Arruda.

Workshops

Além das palestras, os participantes terão acesso a workshops exclusivos, como a Clínica Prática de LPO para iniciantes, com Gustavo Bandeira Melo (PE).

Os ingressos estão disponíveis em duas categorias. O Passaporte NE Promocional (R$ 195 no 1º lote) e o Passaporte NE+ (R$ 230 a inteira ou R$ 115 a meia no 1º lote) inclui palestras, workshops e Feira de Negócios. Também estão a venda ingressos meia entrada para estudantes e professores.

Para mais informações sobre o evento, basta acessar o perfil do evento no Instagram, o @summit_nordestino ou entrar em contato pelo e-mail contato@summitne.com.br.