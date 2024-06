Haverá greve do metrô amanhã 04/06 em SP? Veja últimas notícias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo se reúnem, nesta quarta-feira (05), para analisar a proposta salarial oferecida pelo Metrô e deliberar sobre a possibilidade de iniciar uma greve na quinta-feira (6).

A categoria está em meio a uma campanha por aumento de salário e já havia se reunido para debater uma possível paralisação. No entanto, o sindicato recuou após parte das reivindicações terem sido atendidas em uma carta apresentada pelo Metrô.

"A categoria suspendeu a greve, mas exige que haja negociação de verdade. Estamos em Estado de Greve e no dia 5/6, haverá nova assembleia para avaliar a proposta da empresa. A expectativa da categoria é que as reivindicações sejam atendidas. Se isso não ocorrer, vamos rediscutir o calendário de lutas e greve" diz nota do Sindicato dos Metroviários de SP

Os metroviários estão reivindicando um aumento salarial acima da inflação, reajuste nos vales refeição e alimentação, a recontratação de funcionários demitidos na última greve, e a realização de concursos públicos para ampliar o quadro de funcionários da empresa.

Em uma proposta inicial, o Metrô ofereceu um aumento de 2,77% (equivalente à inflação medida pelo IPC-Fipe), que foi recusado pelos trabalhadores.