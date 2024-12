Inscrições para seleções em Pernambuco começam nesta segunda (16) com salários de até R$ 5,6 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Há oportunidades disponíveis para 57 profissionais de nível técnico e superior de diversas áreas; confira a lista de funções com vagas

Começam nesta segunda-feira (16) as inscrições para duas seleções públicas simplificadas do Governo de Pernambuco, através da Secretaria Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap) e da Secretaria de Administração (SAD).

As seleções têm o intuito de contratar, de forma temporária, 57 profissionais de nível técnico e superior de diversas áreas.

O processo seletivo é composto por uma única etapa, eliminatória e classificatória: a avaliação curricular. Há oportunidades

Confira abaixo as funções com vagas disponíveis na seleção:

Técnico em suporte de informática

Técnico em suporte de rede

Analista de sistema

Analista de dados

Analista contábil

Analista em economia

Analista estatístico

Arquiteto

Engenheiro civil

Engenheiro calculista

Engenheiro orçamentista

Engenheiro mecânico

Engenheiro elétrico

Analista sanitarista de obras

Engenheiro topógrafo

Técnico em topografia

Técnico em eletrotécnica

Técnico em mecânica

Técnico em saneamento

Técnico em edificações

Cadista

Técnico eletricista

Técnino em hidráulica

Carga horária e salários

A carga horária é de 40 horas semanais, e o salário varia de R$ 1.412,00 até R$ 5.618,00, a depender do cargo. As vagas são para atuação no Recife.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente através do site da SAD até o dia 30 de dezembro. No endereço eletrônico, também é possível verificar o edital e os requisitos necessários para participar das seleções.

