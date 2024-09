74 municípios em Goiás registram surto de diarreia; rotavírus é principal causador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), 74 municípios goianos registraram surtos de diarreia aguda. Ao todo, 12.205 casos foram notificados.

Por causa do clima mais quente, é esperado esse aumento nos casos de diarreia entre julho e setembro. A temperatura elevada é um fator que favorece a circulação do vírus, além do retorno das atividades escolares nesse período.

Principais causas

As principais causas da diarreia aguda estão relacionadas à bactérias, transmitidas principalmente na água e em alimentos contaminados. Os vírus também são agentes transmissores.

Em casos de diarreia, a coleta é feita para duas pesquisas: uma para bactéria e outra para vírus, esses podendo ser rotavírus e norovírus.

Em junho, Goiás registrou 8,5% de positividade das amostras. No mês de julho, esse percentual subiu para 57%. Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, a predominância dos surtos atuais é de rotavírus.

Prevenção e tratamento

A melhor forma de prevenir a diarreia aguda é a correta higienização de alimentos, principalmente frutas e leguminosas.

Evite ingerir esses alimentos em locais que não é possível saber a procedência. Também é importante evitar o consumo de água não filtrada.

O tratamento de doenças diarreicas é feito pelo aumento na ingestão de água e soro, e comidas leves de pouca fibra. Em caso de medicação, deve ser recomendada por um médico.