Harmonia entre razão e sensibilidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A mente racional receberá bem a percepção em síntese da emoção e do sexto sentido, assim como as percepções intuitivas

Mercúrio em bom aspecto com Netuno aproxima harmoniosamente a razão e a sensibilidade, a lógica intelectual e a intuição mais sutil. A mente racional receberá bem a percepção em síntese da emoção e do sexto sentido, assim como as percepções intuitivas podem ser traduzidas de modo organizado.

Há um positivo despertar das percepções e das capacidades intelectuais nesta terça-feira.

ÁRIES

Momento de alguma descoberta a respeito dos relacionamentos e das pessoas de quem é próximo. Sua percepção está bastante refinada, capaz de compreender as pessoas.

TOURO

Abra-se a novos projetos e possibilidades nas relações, e estas ganharão força e qualidade. Dia favorável para o entendimento profundo com as pessoas.

GÊMEOS

Uma decisão começa a ser tomada no âmbito dos empreendimentos e dos amores. Um gesto criativo e pessoal pode ser necessário para que as coisas aconteçam.

CÂNCER

Uma decisão positiva pode ser tomada em relação à casa e à família. O anseio criativo é forte, e você se encanta com pensamentos elevados e formas estéticas refinadas.

LEÃO

A sensibilidade em relação a aspectos profundos da psique tende a torná-lo mais afeito à contemplação que à ação. A crítica dos outros não deve lhe afetar tanto neste dia.

VIRGEM

Maior sensibilidade nas relações afetivas e no jeito de encantar e se envolver com as pessoas queridas. Possíveis mudanças nos negócios e na lida com bens materiais.

LIBRA

A renovação de sua identidade está em momento decisivo. É preciso correr algum risco a seu favor. Boas intuições com relação ao trabalho e à organização das tarefas produtivas.

ESCORPIÃO

Um dia preponderantemente feliz. O amor lhe encanta, e você está mais cheio de vida e disposição. É favorável colocar algo do colorido de seus sonhos para tingir a realidade.

SAGITÁRIO

Momento favorável para entrar em contato com aspectos profundos da psique, de modo a resolver possíveis conflitos e dúvidas. Seu poder de regeneração está mais presente.

CAPRICÓRNIO

É momento de decidir uma direção para a carreira. Contudo, por hoje, o entendimento com os amigos é algo muito positivo, contribuindo com boas ideias para sua decisão.

AQUÁRIO

Momento de tomar partido em algum assunto que envolva sua ética pessoal de vida e o sentido moral. É tempo de ter realmente a integridade de caráter e valores que aspira ter.

PEIXES

Netuno e Mercúrio estimulam pensamentos elevados e uma disposição filosófica e estética diante da vida. Sua mente está sensível e capaz de entender quase tudo.