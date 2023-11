Francisco, El Hombre comemora dez anos com temporada na Caixa Cultural Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A banda Francisco, El Hombre vai comemorar 10 anos de carreira do grupo com temporada na Caixa Cultural Recife, da quarta-feira (8) ao sábado (11), sempre a partir das 20h. Os ingressos, que custaram R$ 30 e R$ 15 (meia), começaram a ser vendidos no dia 3 de novembro e já esgotados para todos os dias.

O show comemorativo já passou pelo festival Lollapalooza, no Chile, por Montevidéu, no Uruguai, Buenos Aires, na Argentina, pelo Rio de Janeiro e pela CAIXA Cultural Fortaleza. Além de Mateo, o quinteto reúne os músicos Sebastián, LAZÚLI, Helena Papini e Andrei Kozyreff.

A banda tem uma relação afetiva com o Recife, que já serviu de tema para algumas de suas inspirações artísticas e onde se apresentou diversas vezes. A turnê comemorativa é um dos projetos selecionados na retomada do Programa de Ocupação dos Espaços da CAIXA Cultural.

"Estamos festejando do jeito que a gente mais gosta: fazendo shows e trocando energia com o público", afirma o vocalista e violonista, Mateo Piracés-Ugarte. Ele destaca que grandes sucessos da banda ganharão novas versões no palco e que também estão no repertório canções do álbum inédito. "Para o disco, buscamos trazer os arranjos que aperfeiçoamos ao longo dos anos na estrada", completa.

Miscigenação

Francisco El Hombre é resultado da miscigenação musical entre México e Brasil e carrega o DNA sonoro de várias partes da América Latina. Foi formada em 2013 pelos irmãos mexicanos naturalizados brasileiros Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, na cidade de Campinas (SP).

Autointitulado como um grupo de "pachanga folk", promove uma fusão entre batucada e música latina. "É batuk freak tropikarlos", brincam os integrantes. O nome da banda é uma homenagem a uma figura do imaginário popular colombiano, Francisco El Hombre, a quem se atribuíam habilidades encantadas para tocar, sem parar, o acordeão pelas ruas daquele país.

O grupo já recebeu indicação ao Grammy Latino e acumula performances em festivais como Lollapalooza Brasil, em 2018, Rock in Rio, em 2019 e 2022, e Rock in Rio Lisboa, em 2022, além de eventos latino-americanos como o América por Su Música, em Cuba, e o Vive Latino, no México.