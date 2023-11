O intelecto percebe por intuição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aquilo que percebemos profunda e instantaneamente, desejaremos trocar com as pessoas

Mercúrio em bom aspecto com Plutão indica que o intelecto percebe as coisas em profundidade, por meio de intuição, passando a conhecer o que antes não estava revelado. Aquilo que percebemos profunda e instantaneamente, desejaremos trocar com as pessoas, ou colocar em prática renovando nossa orientação.

Contudo, entre o que entendemos e a possibilidade de agir haverá uma distância, pois que percebemos coisas bem amplas e profundas

ÁRIES

Mergulho no oceano da mente, em seus aspectos desconhecidos e inconscientes. Desse mergulho poderá retornar com algo concreto e útil, e voltado para o trabalho profissional.

TOURO

As melhores possibilidades de certa união ou parceria podem se revelar neste dia. Você pode conhecer muito mais das pessoas e do mundo a sua volta.

GÊMEOS

O apoio material ou mágico é decisivo para acelerar seu trabalho e fazer com que ganhe nova dimensão. Assim, o trabalho rende resultados inesperados e positivos.

CÂNCER

Mercúrio em bom aspecto com Plutão torna-o especialmente magnético e atraente nas relações. Encanto especial e revelador se estabelece com a pessoa amada.

LEÃO

Talvez algo seja descoberto ou revelado nas relações familiares, criando até um certo alívio. A sensibilidade emocional favorece entender melhor os processos e condições.

VIRGEM

Você se aproxima das pessoas em sua face mais encantadora e magnética. As palavras podem causar um impacto revelador. Mesmo assim, alguma tensão surge entre vocês.

LIBRA

Mercúrio em bom aspecto com Plutão torna você uma pessoa magnética e atraente, ainda mais nos negócios. Pode conseguir uma proeza nestes assuntos.

ESCORPIÃO

A argúcia mental e compreensão podem ser assombrosas, realizando uma descoberta especial. No trabalho, a alta percepção tende a perturbar, apesar de também ajudar.

SAGITÁRIO

Você pode descobrir aquilo que antes estava escondido nos assuntos financeiros. Um bom dia se for atuar como detetive ou psicanalista, inclusive melhorando sua saúde.

CAPRICÓRNIO

Uma forte ligação de amizade tende a ser o fato importante. Na vida doméstica, a quebra de ritmo pode ser prejudicial, mas inevitável, em parte. Procure não se dispersar demais.

AQUÁRIO

É na atividade profissional que um grande segredo pode se revelar. Conheça em profundidade o assunto com o qual trabalha, e essa revelação será ainda maior.

PEIXES

Dia de grande inspiração e contato com as camadas mais elevadas da mente. As atividades sociais e culturais serão fonte de grandes revelações e ideias.