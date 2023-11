Festa do Morro da Conceição de 2023 fará acolhimento da imagem do Divino Pai Eterno. Confira a programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A popular Festa do Morro da Conceição de 2023, que chega aos 119 anos com programação de 28 de novembro a 8 de dezembro, terá como tema "Imaculada Conceição do Morro, ensinai-nos que toda vocação é graça e missão dada por Deus". O título foi escolhido em referência ao Ano Vocacional instituído pelo papa Francisco.

A novidade é o acolhimento da imagem do Divino Pai Eterno, considerada a maior romaria da região Centro-Oeste do país, realizada todos os anos em Trindade (GO).

Por isso, no dia 7 de dezembro, haverá uma procissão com a imagem do Divino Pai Eterno, com concentração às 18h, no Largo Dom Luiz. A saída está prevista para às 19h, seguindo pela Rua Itacoatiara, que dá acesso à subida dos veículos, em direção à Praça do Morro da Conceição.

PREPARATIVOS FESTA DO MORRO 2022 - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

A Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro conta com apoio das corporações, companhias, secretarias, autarquias e dos órgãos das esferas municipal e estadual que auxiliam na execução das atividades antes, durante e após o evento.

A "Festa do Morro" teve origem a partir da comemoração do cinquentenário do Dogma da Imaculada Conceição, instituído pelo Papa Pio IX, em 1854. Em 8 de dezembro de 1904, foi inaugurado o monumento com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, pelo então bispo de Olinda, Dom Luiz Raymundo da Silva Britto. A partir desse dia, o Morro da Boa Vista ou Morro dos Oiteiros passou a ser denominado definitivamente como o Morro da Conceição.



Dona Sevi

Severina Paiva de Santana, conhecida como Dona Sevi, morre aos 88 anos - LEO MOTTA/JC IMAGEM

Outra novidade ocorre ainda nesta quarta-feira (8), um momento aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro, para marcar os 30 dias que antecedem a data dedicada ao Dogma da Imaculada

Conceição, celebrado em 8 de dezembro.

Essa celebração marca também a Santa Missa de 7º Dia de Severina Paiva de Santana, conhecida como Dona Sevi, figura integrante do Santuário e da Comunidade do Morro da Conceição, que faleceu no último dia 2.

Assim como nos anos anteriores, a 119ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro acontecerá de 28 de novembro a 8 de dezembro, no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Antes do festejo, uma programação de préfesta será marcada com Santas Missas, louvores e ciclismo.

Eventos pré-festa

Em 16 de novembro, às 19h30, acontece a Santa Missa de envio dos voluntários. Já em 23 de novembro, no mesmo horário, será a vez da celebração de Ação de Graças aos patrocinadores e amigos da Festa (representantes dos órgãos públicos que auxiliam na realização do evento).

Logo em seguida, 25 de novembro, acontece a Santa Missa das Comunidades, e no domingo (26), Santas Missas e benção dos motoristas, com aspersão com água benta, nas três celebrações da manhã: 7h, 9h e 12h.



Concomitante a esse evento acontecerá a Bike Romaria, passeio ciclístico que sairá do Parque das Graças em direção ao Santuário do Morro da Conceição. No período da noite, às 18h, Santa Missa e louvor da juventude.

Início

A procissão da bandeira dará início a 119ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro. O Parque Urbano da Macaxeira, Zona Norte do Recife, irá acolher os devotos que irão seguir pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz, Rua Itacoatiara até o Santuário. A concentração tem início às 17h, com saída prevista às 18h.

Na chegada da procissão, o hasteamento da bandeira da festa acontece no mastro em frente ao santuário. Na sequência, às 19h30, terá início a Solene Celebração de Abertura da 119ª Festa do Morro da Conceição, que será realizada no palco montado em frente à igreja. A presidência da cerimônia será do bispo nomeado para a Diocese de Afogados da Ingazeira, Dom Limacêdo Antonio, às 19h30.

Do dia 29 de novembro a 7 de dezembro, cinco Santas Missas serão celebradas ao longo do dia: 7h, 9h, 11h, 14h, e a das 16h será uma celebração solene. O Momento Mariano, com a reza do Santo Terço, Ofício e Ladainha de Nossa Senhora terá início às 18h. As confissões acontecem das 7h às 11h30, e das 14h às 17h. A tradicional Santa Missa do Exército Brasileiro será celebrada em 5 de dezembro, às 9h.

Na sequência, às 19h30, será rezado o Novenário da Festa do Morro 2023, que terá como presidentes da celebração arcebispos, bispos, reitores de seminários e provinciais redentoristas.

Santas Missas e 8 de dezembro

Na data dedicada à Imaculada Conceição, 8 de dezembro, as tradicionais Santas Missas de hora em hora serão celebradas de forma alternada. No palco, com início à 0h. As demais celebrações serão realizadas às 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h. Já dentro do santuário, à 1h, seguidas das 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

A procissão de encerramento com a imagem da Santa terá concentração a partir das 14h30, com saída às 15h, do estacionamento da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, em direção à Praça do Morro da Conceição, local onde será realizada a Solene Celebração de Encerramento da 119ª Festa do Morro da Conceição.

O arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, será o presidente da cerimônia, com previsão às 19h.

Pós-festa

No sábado (9), as celebrações acontecem às 10h30 e 19h30, e as previstas, às 8h e 16h. Já no domingo (10), as celebrações das 7h, 9h, 12h e 18h permanecem e ganham o reforço, às 10h30 e 16h.

Confira a programação da Festa do Morro 2023:

Eventos Pré-Festa

16/11 - 19h30 - Santa Missa de envio dos voluntários

23/11 - 10h30 - Santa Missa de ação de graças aos patrocinadores e amigos da

Festa

25/11 - 19h30 - Santa Missa das comunidades

26/11 - 7h, 9h e 12h - Santa Missa e bençãos dos motoristas

26/11 - 7h - Bike Romaria

26/11 - 18h - Santa Missa e louvor da juventude

Dia 28/11 - Procissão da abertura - Bandeira da festa

Concentração - 17h - Parque Urbano da Macaxeira

Saída - 18h - Parque Urbano da Macaxeira/ Avenida Norte Miguel Arraes /

Largo Dom Luiz/ Rua Itacoatiara / Praça do Morro da Conceição

Chegada - 19h30 - Hasteamento da bandeira e Solene Celebração de Abertura da

119ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro

Dias 29 de novembro a 7 de dezembro

Santas Missas - 7h, 9h, 11h, 14h. 16h (Santa Missa Solene)

Momento Mariano - 18h

Novena Solene - 19h30

Confissões - 7h às 11h30, e das 14h às 17h

Dia 5 de dezembro - Missa do Exército - 9h

Dia 8 de dezembro (Imaculada Conceição)

Santa Missa - Palco em frente ao Santuário:

0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h

Santa Missa dentro do Santuário:

1h/ 3h/ 5h/ 7h/ 9h/ 11h/ 13h/ 15h

Dia 8/12 - Procissão de encerramento - Imagem da Santa

Concentração - 14h30 - Estacionamento da Prefeitura do Recife

Saída - 15h - Estacionamento da Prefeitura do Recife / Ponte do Limoeiro/

Avenida Norte Miguel Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da

Conceição

Chegada -19h - Solene Celebração de Encerramento da 119ª Festa de Festa de

Nossa Senhora da Conceição do Morro

Pós-Festa - Santas Missas

Sábado (9) - 8h/ 10h30 / 16h / 19h30

Domingo (10) - 7h/ 9h/ 10h30 / 12h/ 16h / 18h