Espetáculo "Uma Noite Em Ritmo Quente", inspirado no filme 'Dirty Dancing', volta ao Teatro RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Produção cearense traz de volta a emocionante história do clássico do cinema em um espetáculo dirigido por Karla Karenina

O espetáculo de teatro e dança "Uma Noite em Ritmo Quente" está de volta ao Teatro RioMar, localizado na Zona Sul do Recofe. A montagem motiva o público a reviver o filme "Dirty Dancing - Ritmo Quente", que bateu recordes de bilheteria e se tornou um dos maiores sucessos do cinema. Serão duas apresentações no próximo sábado, dia 11 de novembro, às 17h e 20h.



Vencedor do Oscar e Globo de Ouro em Melhor Canção Original com "I've Had The Time of My Life", "Ritmo Quente (Dirty Dancing)" mostra a história da jovem Baby. Em férias com sua família, ela se apaixona pelo instrutor de dança Johnny no hotel onde está hospedada. Apesar da censura dos pais, a paixão pela dança e o amor inesperado conquistaram o coração do público.

Agora, a produção cearense traz de volta para o Teatro RioMar essa emocionante história em um espetáculo dirigido por Karla Karenina, roteirizado por Fernanda Zeballos e Iuri Cintra e idealizado e protagonizado por Diego Borges.

Em sua temporada de estreia, o espetáculo girou por quatro grandes teatros (Teatro RioMar Fortaleza, Teatro RioMar Recife, Teatro Municipal São José e Theatro José de Alencar), arrastando uma legião de fãs e lotando casa em todas as sessões realizadas. Os pedidos nas redes sociais não param e, por isso, será realizada uma nova temporada de final de ano.

Ingressos

Os ingressos custam a partir de R$ 35 e podem ser adquiridos no site do Teatro RioMar (www.teatroriomarrecife.com.br), na bilheteria do teatro e no SuperApp RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android.