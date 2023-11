Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É tempo de firmar as boas relações que foram alinhavadas e reforçadas nestas semanas

A semiquadratura minguante entre Sol e Lua, estando esta em conjunção com Vênus em Libra indica ser o momento para guardar bem os tesouros conquistados nas semanas anteriores. É tempo de firmar as boas relações que foram alinhavadas e reforçadas nestas semanas.

É tempo de dar continuidade e sustentação ao que se alcançou quanto às relações, associações e alianças formadas

ÁRIES

As associações e alianças recém-formadas devem ser mais bem integradas. Ainda há muito a investir nelas. Trabalhe para valer no sentido de fazer valer estas relações.

TOURO

Você consolida certas posições com seu trabalho e relações. O teste agora é enfrentar a realidade material e as responsabilidades de modo a confirmar suas novas realizações.

GÊMEOS

É preciso se manter concentrado em seus projetos e sonhos, em especial os de caráter afetivo e amoroso, para que se consolidem Viva o amor de maneira mais tranquila.

CÂNCER

Sustente as boas relações no ambiente familiar, mesmo quando estiverem difíceis. Concentre-se nas relações de trabalho fundamentais para ter um bom desempenho.

LEÃO

É tempo de assentar as rotinas, de incluir os novos afazeres, incorporando as novidades como se estivessem aí há muito tempo. Convém não perder o ritmo no trabalho.

VIRGEM

Fazer com gosto, dando o melhor de si, é hoje o meio de consolidar as mudanças que vem empreendendo. Não importa o objeto sobre o qual se debruce, faça-o integralmente.

LIBRA

Momento em que você é capaz de mostrar uma nova imagem pessoal, com naturalidade. Nada de espalhafato, de necessidades complicadas. Seja você mesmo, apenas.

ESCORPIÃO

A fase de problemas começa a chegar ao seu final. Caso tenha cuidado de tudo, poderá descansar. Atenção aos gastos sem sentido, mesmo movidos por aparentes urgências.

SAGITÁRIO

Os novos sonhos e projetos, tenham se realizado plenamente ou não, são agora incorporados à rotina de vida. Continue se dedicando a eles com o mesmo afinco.

CAPRICÓRNIO

Estabeleça ordem no que conquistou na atividade profissional. Não tente agora passos largos adiante. Fique no território conquistado e utilize bem o que tem em mãos.

AQUÁRIO

Momento adequado para extrair certos conteúdos do mais fundo de seu ser. Considere que para estar inteiro é preciso incluir os sentimentos e os pensamentos.

PEIXES

A Lua minguando indica fase de menos energia física, mas também momento em que as perdas diminuem ou estancam. Um pouco de sol começa a surgir em seu horizonte.