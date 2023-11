Novos Baianos cancela show de 50 anos do Acabou Chorare no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apresentação ocorreria no dia próximo dia 25 de novembro; produtora aponta decisão por "razões logísticas"

O show que o grupo Novos Baianos faria no Recife, no próximo dia 25 de novembro, foi cancelado. Em nota, a Art Rec Produções e a Estandarte Eventos informou a decisão "por razões logísticas".

Quem já havia comprado ingresso para o evento deve entrar em contato com a Sympla para reaver o valor através do chat ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br. Outras informações através do Whatsapp (81) 98275-3852.

O show integrava a turnê de 50 anos do "Acabou Chorare", um dos discos brasileiros mais importantes de todos os tempos, com os três membros remanescentes: Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor.

A apresentação passou pelo Festival Coala (SP), dia 16 de setembro, seguindo por giro pelo Brasil e apresentações internacionais.