O excesso de racionalismo

Mercúrio e Saturno formam quadratura no céu espelhando a forte tendência humana a exagerar no rigor e na secura dos gestos. Este aspecto tenso põe em evidência aspectos difíceis: o amesquinhamento, o racionalismo exacerbado, a omissão e a fuga de nos colocarmos nas situações.

É de se esperar por atitudes defensivas e evasivas, em que as pessoas procuram esquemas para se defender ou tirar o máximo para si. Começa de agora aos próximos dias uma série de aspectos tensos e difíceis.

ÁRIES

Algum constrangimento ou repressão pode se dar com você, em especial ao desenvolver ideias e planos. Cuidado também com enganos na lida nas questões profissionais.

TOURO

Tenha cautela no trato com dívidas e compromissos. Atenção a negociações que possam estar fora do padrão ético. A falta de generosidade com os amigos é um problema.

GÊMEOS

Nas associações e na profissão os conflitos prejudicam o entendimento e levam ao emperramento. Não há apoio para alcançar as metas, e estas se mostram deficientes.

CÂNCER

O mau aspecto indica tendência ao pessimismo e a ver tudo mais negro do que é. Não obstante, aproveite para tornar mais sólido e confiável o que lhe parecer em má condição.

LEÃO

Há a presença de sentimentos difíceis e de solidão permeando a vida amorosa. Pode ser que não encontre, neste momento, nada de bom. Não se engane com desejos ilusórios.

VIRGEM

As relações afetivas e o convívio próximo com as pessoas estão difíceis. Você se retrai, mas evite exageros. Não é preciso se defender tanto assim. Seja apenas cauteloso.

LIBRA

A pressão das obrigações de trabalho e saúde lhe oprime além da conta. Encontre uma ordem de vida que atenda as pressões do mundo e que também atenda a você mesmo.

ESCORPIÃO

Um dia para ter cuidado ao lidar com dinheiro, negócios e bens materiais. É o excesso de razão e a falsa segurança em fatos mal compreendidos o que pode lhe enganar.

SAGITÁRIO

Tendência à discórdia e às cobranças no ambiente familiar. Você se sente questionado de um modo que não lhe agrada, e pode querer romper ou discutir até se impor.

CAPRICÓRNIO

Você se sente oprimido por obrigações em sua rotina e por certas situações na comunicação com as pessoas. Cuidado para não se anular ou aceitar apoios enganosos.

AQUÁRIO

As questões financeiras são tratadas de modo mesquinho. Entre o otimismo e alguma possível ilusão quanto ao futuro, é preciso encontrar o ponto certo para as perspectivas.

PEIXES

Há forte resistência à mobilidade no trabalho. Você se defende e procura mais segurança do que de fato precisa. O lado bom é o possível aumento de consistência no trabalho.