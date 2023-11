Carnaval do Recife 2024 terá Gilberto Gil, Ludmilla, Luísa Sonza e mais; veja a programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife anunciou de forma antecipada, na manhã desta sexta-feira (10), parte da programação do Carnaval 2024. A festa na capital pernambucana terá um dia a mais, começando na quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Os homenageados são Chico Science e Lia de Itamaracá.

De acordo com a gestão municipal, 98% da programação será de artistas locais. Ainda assim, nomes de peso no cenário nacional chamam a atenção, como Gilberto Gil, Thiaguinho, Luísa Sonza, Paralamas do Sucesso, Matuê, Pitty, Samuel Rosa, Martinália e muito mais.

Serão mais de 3 mil atrações, contra os 2,8 mil de 2023. A grade conta com nomes consagrados de Pernambuco, como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Lenine, Spok, Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, André Rio, Antônio Nóbrega, Elba Ramalho, Nena Queiroga, Almir Rouche e a própria Lia de Itamaracá.

É a primeira vez que a gestão municipal anuncia as atrações de forma tão antecipada - após críticas pela demora dos anúncios em 2023. De acordo com a Prefeitura, essa antecipação ocorre para aumentar a movimentação turística e financeira, podendo gerar até um aumento total de 25% na movimentação.

Manguebeat

Nação Zumbi no Polo Várzea, durante o Carnaval do Recife - EDSON HOLANDA/PCR

Pela homenagem a Chico Science, o movimento manguebeat marcará presença com Nação Zumbi, Mestre Ambrósio, Isaar, Karina Buhr, Louise, Otto, Devotos, Mundo Livre e Mônica Feijó.

A cidade ainda poderá conferir o show Cidade do Mangue, um tributo ao movimento que reposicionou o Recife no mapa cultural nacional e internacional.

O brega também terá o seu espaço com a segunda edição do show Capital do Brega, que estreou em 2022. Já o samba local vem representado por nomes como Belo Xis, Karynna Spinelli e Gerlane Lops. Outras atrações e detalhes do Carnaval serão anunciados posteriormente.

Cultura popular

Assim como em 2023, os brinquedos populares vão começar a agenda prévias, ainda em janeiro, abrindo também a programação dos demais polos.

A programação do cortejo de Agremiações "De Pátio a Pátio", que estreou este ano, movimentando as ruas de Santo Antônio e São José, será ampliado com blocos líricos, maracatus de baque solto e virado, escolas de samba, afoxés, ursos, bois, troças carnavalescas, clubes de boneco, tribos de índio e caboclinhos.

Além do Pátio a Pátio e dos palcos, a Cultura Popular terá outros 16 eventos distintos, como os concursos de Rei e Rainha, Porta-estandarte, Porta-Flabelos, Mestre sala e Porta Bandeira, passistas, Acertos de Marcha de Blocos de Pau e Corda, Terças Negras Especiais e mais.

Ainda participam Encontro de Baques, Caboclinhos e Índios, ensaios e Encontro Tumaraca, Ubuntu, Encontro dos Afoxés, Encontro de Bois e Ursos, Encontro dos Blocos Líricos, Encontro de Maracatus de Baque Solto, Encontro de Blocos Afro, Noite dos Tambores Silenciosos, Tambores Mirins, além dos Corredores da Folia, Samba da Moeda e o tradicional Concurso de Agremiações.

Meta da prefeitura é potencializar o turismo



Em entrevista coletiva, o prefeito João Campos destacou as atrações e explicou que a antecipação do anúncio para novembro ajuda a gestão a "vender" o Carnaval em todo o País, potencializando o turismo na cidade.

"Antecipamos o anúncio para dar capacidade de organização, planejamento, previsibilidade. Poderemos fazer uma grande campanha turística em todo o País, divulgando nosso destino, apresentando o Carnaval, que já é tão grande, mas que a a gente possa potencializar o número de pessoas que vem para cá, fortalecendo a economia e de forma democrática. O Carnaval do Recife livre, de rua, espontâneo, de diversas linguagens", pontuou.

João falou ainda sobre o número de dias da festa. "Esse ano já vimos como foi bom o Carnaval e ano que vem será maior. Pela primeira vez faremos um dia formal a mais, começando na quinta-feira, será a grande abertura, com atrações se apresentando no Marco Zero até a Quarta de Cinzas. A gente hoje anuncia a nuvem principal de nomes, com grandes atrações locais e nacionais, 98% local, mas é um Carnaval nacional. Receberemos atrações do Brasil inteiro, o Carnaval estará espalhado pela cidade como um todo, em todos os polos", concluiu.

Confira as atrações do Carnaval 2024 no Recife:

Lia de Itamaracá

Cidade do Mangue

Mart'nália

Alceu Valença

Ludmilla

Orquestra Maestro Duda

Pitty

Nena Queiroga

Nação Zumbi

Elba Ramalho

Mestre Ambrósio

Belo Xis

Orquestra Maestro Edson Rodrigues

Thiaguinho

Mumuzinho

Capital do Brega

Karina Burh

Siba

Karynna Spinelli

Samuel Rosa

Lenine

Luísa Sonza

Gerlane Lops

Mônica Feijó

Almir Rouche

Matuê

Gilberto Gil

Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e Maestro Forró

André Rio

Otto

Marron Brasileiro

Coral Edgard Moraes

Geraldo Azevedo

Devotos

Mundo Livre

Antônio Nóbrega

Orquestra Popular do Recife + Maestro Ademir Araújo

Louise

Frevo do Mundo

Spok Frevo Orquestra

Olodum

Claudionor Germano

Os Paralamas do Sucesso

Isaar