Carnaval do Recife 2024: Antecipação de programação quer aumentar em 25% a movimentação financeira da festa

A antecipação de parte da grade das atrações do Carnaval do Recife de 2024, divulgada em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10), visa incrementar a movimentação financeira na cidade no período festivo, de acordo com a Prefeitura do Recife.

No último Carnaval, a cidade movimentou mais de R$ 2 bilhões. Com as medidas de antecipação dos anúncios e ampliação da festa (que terá um dia a mais, começando na quinta-feira), estima-se que a capital possa promover a movimentação de R$ 500 milhões a mais graças ao ciclo carnavalesco, aumentando em 25% o montante que já circula na cidade.



Em entrevista coletiva, o prefeito João Campos explicou que a antecipação do anúncio para novembro ajuda a gestão a "vender" o Carnaval em todo o País, potencializando o turismo na cidade.

"Antecipamos o anúncio para dar capacidade de organização, planejamento, previsibilidade. Poderemos fazer uma grande campanha turística em todo o País, divulgando nosso destino, apresentando o Carnaval, que já é tão grande, mas que a a gente possa potencializar o número de pessoas que vem para cá, fortalecendo a economia e de forma democrática. O Carnaval do Recife livre, de rua, espontâneo, de diversas linguagens", pontuou.

João Campos em coletiva do Carnaval do Recife, no Paço do Frevo, nesta sexta-feira (10) - MARLON DIEGO/PCR

"Queremos que o nosso Carnaval, que já é tão grande, possa ser ainda mais imponente. Que o brasil inteiro possa conhecer o mais autêntico Carnaval do Recife. E para isso, temos uma estratégia de comunicação e de turismo, fazendo campanhas promocionais nacionais em todo o Brasil. Podemos potencializar ainda mais o que já é forte. Temos essa tarefa de gestão", disse.

O prefeito falou ainda sobre o número de dias da festa. "Esse ano já vimos como foi bom o Carnaval e ano que vem será maior. Pela primeira vez faremos um dia formal a mais, começando na quinta-feira, será a grande abertura, com atrações se apresentando no Marco Zero até a Quarta de Cinzas. A gente hoje anuncia a nuvem principal de nomes, com grandes atrações locais e nacionais, 98% local, mas é um Carnaval nacional. Receberemos atrações do Brasil inteiro, o Carnaval estará espalhado pela cidade como um todo, em todos os polos", concluiu.

Números de 2023

O Carnaval de 2023 atraiu mais de 2,7 milhões de foliões curtiram as festas de Momo nos 44 polos da cidade, com uma média de 300 mil pessoas por dia no principal polo, o Marco Zero. A foi injeção na economia foi de cerca de R$ 2 bilhões na economia, gerando em torno de 50 mil postos de trabalho temporários;

O fluxo de passageiros em fevereiro foi de 420 mil pessoas, segundo dados coletados pelo Observatório do Turismo do Recife (OTREC). Para o período carnavalesco, as principais companhias aéreas como Azul, Gol e Latam incrementaram a oferta de voos, injetando 100 voos extras para atender a demanda, além dos 1.750 voos regulares.

