Toquinho e Camila Faustino fazem show no Recife, dentro do projeto 'MPB em Movimento'

O 'Projeto MPB em Movimento' continua sua jornada musical pelo Brasil, espalhando vibrações musicais sofisticadas em todos os cantos do nosso país. A próxima parada é o Recife, neste sábado (11), às 21 horas, no Teatro Guararapes Chico Science, com shows de Toquinho e Camila Faustino. Ainda receberá o cantor pernambucano Juba.

O espetáculo 'MPB em Movimento' é uma iniciativa realizada pela produtora baiana, Caderno 2 Produções, que conta com o patrocínio do Ministério da Cultura do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura do Brasil.

Este projeto tem o propósito de proporcionar o acesso a um público diversificado às obras de artistas renomados, enquanto também brinda espaço para cantores e bandas locais como atrações de abertura, tudo isso com o objetivo nobre de valorizar e dar destaque à produção cultural de cada local que visita.

"A ideia é que o projeto não fique restrito aos palcos e se transforme em uma plataforma de promoção da música popular brasileira, na qual músicos e espectadores possam dividir experiências e colaborar”, explica Dalmo Peres, diretor da Caderno 2 Produções, realizadora do MPB em Movimento.

Encontro

Este evento é o encontro de um mestre da música brasileiro, Toquinho, com inúmeras canções que brilharam em trilhas sonoras de cinema e programas de TV. Juntamente com a talentosa cantora goianiense, Camila Faustino, eles prometem uma noite perfeita. Os ingressos são acessíveis a diversos públicos, com opções disponíveis, desde a plateia especial, com valores de R$ 180 e R$ 90 (meia); a plateia custando R$ 160 e R$ 80 (meia); até o lote promocional do vale cultura, disponível por R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada), destinado a todos os projetos beneficiados por esse incentivo fiscal.

Além de Recife, o projeto envolve as cidades de Salvador (BA), Manaus (AM), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Vitória (ES) e Natal (RN) com apresentações de grandes artistas a preços populares. Dessa vez, a "Aquarela" de Toquinho irá tomar conta dos palcos, com a originalidade de Camila Faustino, vale a pena participar desse show de originalidade.

O projeto é patrocinado pela Petrobras, que completa 70 anos e mais uma vez reitera a sua colaboração não só na distribuição de energia, mas no apoio a práticas como esta: “Com respeito e inclusão, para que mais pessoas façam parte dessa história, há 70 anos a Petrobras direciona sua energia em olhar pra frente. Buscando energia nas trabalhadoras e trabalhadores, nas pessoas, na natureza, no esporte, na cultura, na diversidade”.