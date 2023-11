Pé na Estrada com a TV Jornal no começo de domingo

TV JORNAL/SBT 2

Fone (81) 3413.6300

06:00 – Jornal da Semana

07:00 – Pé Na Estrada

07:30 – SBT Esportes

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Carro Arretado

10:30 – Notícias Impressionantes

11:00 – Domingo Legal

15:00 – Programa Eliana

19:00 – Roda a Roda

19:45 – Sorteio da Tele sena

20:00 – Programa Silvio Santos

00:00 – Brooklyn 99: Lei & Desordem

01:00 – SBT News Na TV

TV TRIBUNA/BAND 4

Fone (81) 3412.7300

05:30 – +Info

06:45 – Tá Ligado

07:00 – Notícias do Campo

07:30 – Band Kids

09:00 – Auto Motor Shopping

09:30 – Band Kids

10:30 – Viva Sorte

11:30 – Show do Esporte

15:30 – Campeonato Brasileiro Série B – Ceará x Mirassol

17:45 – Campeonato Brasileiro Série B – Novorizontino x Vitória

20:00 – Perrengue na Band

22:00 – Apito Final

00:00 – Canal Livre

01:00 – Línha de Combate

TV GUARARAPES/RECORD 9

Fone (81) 3412.4401

07:00 – Santo Culto em Seu Lar

08:00 – Que Arretado!

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Poder & Negócios

10:25 – Super Confeiteiro

11:00 – Pica–Pau

12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris

14:00 – Cine Maior

15:30 – Hora do Faro

19:45 – Domingo Espetacular

23:00 – A Fazenda

23:15 – Câmera Record

00:30 – Chicago Fire

01:15 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

Fone (81) 3423.4000

06:00 – Retratos de Fé

06:30 – Reencontro

07:00 – Palavras de Vida

08:00 – Santa Missa

09:00 – Futurando

09:30 – Meu Pedaço do Brasil

10:00 – Agro Nacional

11:00 – Bela Raízes

11:30 – Canto e Sabor do Brasil

12:30 – Samba na Gamboa

13:30 – Canal da Quebrada

14:00 – Sessão de Cinema

16:00 – Paisagens Secretas

17:00 – Terras dos Primatas

18:00 – Recifes de Naufrágios

19:00 – Parques do Brasil

19:30 – Mata Viva

20:00 – Caiu no Enem

21:00 – No Mundo da Bola

22:00 – Caminhos da Reportagem

22:30 – Dando a Real com Demori

23:00 – Trilha de Letras

23:30 – Partituras

00:30 – Paisagens Secretas

01:30 – Terra dos Primatas

02:30 – Recifes de Naufrágios

03:30 – Dando a Real com Demori

04:00 – Caminhos da Reportagem

04:30 – Trilha de Letras

05:00 – Parques do Brasil

05:30 – Mata Viva

TV GLOBO 13

Fone (81) 4002.2884

06:00 – Santa Missa

06:50 – Globo Comunidade PE

07:20 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 – Globo Rural

09:25 – Auto Esporte

10:00 – Esporte Espetacular

12:30 – Temperatura Máxima

14:20 – Pipoca da Ivete

15:40 – Futebol

18:05 – Domingão Com Huck

20:30 – Fantástico

23:35 – Vai Que Cola

00:25 – Domingo Maior

02:35 – Cinemaço