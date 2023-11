Pernambuco começa a semana bem informado com o Primeiro Impacto PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

06:00 – Primeiro Impacto

06:30 – Primeiro Impacto PE

08:00 – Primeiro Impacto

11:00 – Sabor da Gente

11:25 – TV Jornal Meio-dia

11:50 – Por Aqui

13:50 – Papeiro da Cinderela

14:15 – Fofocalizando

16:30 – A Gata

17:20 – Meu Pecado

18:00 – Abismo de Paixão

18:45 – Um Refúgio Para o Amor

19:35 – O Povo na TV

20:00 – SBT Brasil

20:45 – A Infância de Romeu e Julieta

21:30 – Cumplices de Um Resgate

22:15 – Programa do Ratinho

23:30 – Arena SBT

00:45 – The Noite

01:45 – Operação Mesquita

02:15 – SBT News Na TV

BANDEIRANTES/TV TRIBUNA

05:00 – 1ª Jornal

06:00 – Igreja Unida Deus Proverá

08:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus

08:20 – Bora Brasil

09:25 – The Chef

11:00 – Jogo Aberto

12:00 – Jogo Aberto Pernambuco

13:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição

14:00 – Programação João Alberto

14:30 – Melhor da Tarde

16:00 – Brasil Urgente Pernambuco

17:00 – Brasil Urgente

18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição

19:20 – Jornal da Band

20:30 – O Melhor da Noite

22:00 – Perrengue do Dia

22:45 – Outlander

23:45 – Jornal da Noite

00:45 – Esporte Total

01:40 – Doc Bandsports

02:20 – +Info

03:00 – Jornal da Band

TV CLUBE / RECORD

07:30 – Balanço Geral Manhã

08:40 – Fala Brasil

10:00 – Hoje em Dia

11:50 – Balanço Geral PE

15:00 – Que Arretado!

15:30 – A Terra Prometida

16:30 – Cidade Alerta

17:10 – Jornal da Record

17:15 – Cidade Alerta

17:40 – Jornal da Record

18:00 – Cidade Alerta Pernambuco

19:15 – Jornal Guararapes

19:55 – Jornal da Record

21:00 – Reis

21:45 – Quando Chama o Coração

22:45 – A Fazenda

00:00 – Chicago Fire

00:30 – Jornal da Record

00:45 – Entrelinhas

TV BRASIL/TV UNIVERSITÁRIA

06:00 – Univerciência

06:30 – Raiz Brasileira

07:30 – TV Brasil Animada

11:00 – D.P.A. - Detetives do Prédio Azul

11:30 – Tem Criança na Cozinha

12:00 – Repórter Brasil Tarde

12:30 – Bugados

13:00 – D.P.A. - Detetives do Prédio Azul

13:30 – Seis na Ilha

14:00 – Brasil Visto de Cima

14:30 – Terra Brasil

15:00 – Ícones da Vida Selvagem

16:00 – Sessão Família

18:00 – Brasil Visto de Cima

18:30 – Stadium

19:00 – Repórter Brasil Noite

20:00 – Os Imigrantes

21:00 – Cine Resenha

23:30 – Brasil Visto de Cima

00:00 – Terra Brasil

00:30 – Os Imigrantes

01:30 – Ícones da Vida Selvagem

02:30 – Cine Resenha

05:00 – Brasil Visto de Cima

REDE GLOBO / CANAL 13

04:00 – Hora Um

06:00 – Bom Dia Pernambuco

08:30 – Bom Dia Brasil

09:30 – Encontro com Patrícia Poeta

10:35 – Mais Você

11:45 – NE1

13:00 – Globo Esporte

13:25 – Jornal Hoje

14:45 – Mulheres de Areia

15:25 – Sessão da Tarde

17:05 – Mulheres Apaixonadas

18:25 – Elas Por Elas

19:10 – NE2

19:40 – Fuzuê

20:30 – Jornal Nacional

21:20 – Terra e Paixão

22:25 – Todas as Flores

23:15 – Tela Quente

00:55 – Jornal da Globo

01:45 – Conversa Com Bial

02:25 – Reapresentação Novela II – Fuzuê

03:10 – Comédia na Madrugada