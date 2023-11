A Infância de Romeu e Julieta tem momento importante neste segunda

SBT/TV Jornal

(20h45) A Infância de Romeu e Julieta

Pórcia encara Bassânio e mostra um folheto escrito "Procurado pela Polícia" com a foto dele. Bassânio responde que não é bandido e diz que o irmão gêmeo dele, Basílio, é o culpado. Hélio escolhe Romeu, Téo, Sofia, Alex e Patrick para representar o time no campeonato de basquete. Todos querem que Alex fique de fora e uma confusão se instala; Hélio se irrita e declara que o CEC não vai mais participar do torneio devido a desunião dos alunos. Daniel anda de skate e esbarra com Domitila que está de bicicleta, ela cai e se machuca; Daniel leva Domitila para casa para fazer um curativo. No Mundo da Imaginação, Dimitri, Ellen, Ian e Nath observam que Hélio, Clara e Leandro se transformando em crianças em um passe de mágica. A energia da casa de Mariana acaba e Julieta implora para ir à residência de Clara. Bernardo briga com Vera e pergunta se ela esconde algo. Mariana vê Daniel próximo de Domitila novamente. Fausto abre o diário de Pórcia e vê o folheto que mostra Bassânio sendo procurado pela justiça.

Record – Canal 9

(21h45) Quando Chama o Coração

O capítulo não enviado pela emissora.

Rede Globo

(18h25) Elas Por Elas

Roberto aceita o caso de Helena. Carol dá um ultimato em Wanda. Helena vê Ísis e Tony abraçados. Sérgio cede à chantagem de Míriam. Lara comenta com Yeda sobre a conversa que teve com as antigas modelos de Silas. Natália encontra uma foto de Helena e Bruno juntos. Sérgio se anima com um telefonema de Fagundes. Pedro pede Taís em casamento. Giovanni se incomoda quando Ísis diz que não pretende se casar com ele. Taís sente-se mal ao sair do restaurante com Pedro. Lara desafia Roberto. Míriam incentiva Helena a atrapalhar a vida de Jonas. Fagundes fala para Sérgio o que descobriu sobre Míriam. Evilásio avisa a Renée que está com Wagner.

(19h40) Fuzuê

Olívia implora o perdão de Miguel. Heitor ordena que Fiel retire Pascoal do quadro de funcionários. Preciosa enfrenta Pascoal. Nero tenta tranquilizar Bebel. Miguel e Luna se encontram. Gláucia estranha o interesse de Conceição em Domingos. Merreca tenta impedir Miguel de ir com Luna para a festa do bairro. Maria Navalha se emociona ao lembrar de César. Bebel revela para Nero que Luna é irmã de Preciosa. Heitor comparece à festa na rua, e Gláucia vai a seu encontro. Lampião, Maria Navalha e o bloco do Beco do Gambá invadem a festa na rua. Soraya vai atrás de Merreca. Maria Navalha passa mal e faz uma revelação à Luna.



(21h20) Terra e Paixão

Kaluanã afirma a Caio que não sabe dizer quando a memória de Vinícius voltará. Agatha se sente humilhada por Caio. Petra aconselha Irene a sair de casa. Caio conta a Aline que Vinícius está vivo, e que pode ser um aliado. Irene e Antônio concordam com a proposta do divórcio, aconselhados por Petra. Vinícius concorda que Caio e Aline avisem à polícia que ele está vivo. Gladys avisa a Graça que Irene quer comprar a casa da família, com a condição de Danielzinho permanecer no imóvel. Aline e Caio sugerem a Marino que Vinícius fique na aldeia, em absoluto sigilo e sob proteção policial. Aline comemora quando Rodrigo avisa que ela pode ficar em suas terras até a nova audiência.