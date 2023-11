Lua Nova em Escorpião

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A conjunção do Sol com a Lua no signo de Escorpião ocorre às 6h29min desta segunda marcando início de um ciclo de transformação e possível regeneração.

Chega o tempo em que, sobrecarregados pelas tensões acumuladas pelos esforços por nos ajustarmos ao mundo e às outras pessoas, se faz necessário um trabalho de regeneração emocional.

Assim é o tempo anunciado por esta Lua Nova. A conjunção desta Lua Nova com Marte e a oposição destes a Urano indica ser período de eliminações fortes, forçadas e radicais.

ÁRIES

Suas relações mais íntimas passam por momento de aprofundamento, mas também de transformação e regeneração. Certas situações não vão continuar como estão.

TOURO

A vida a dois está mudando, pois um encontro mais profundo entre vocês será preparado. É preciso que você aceite a outra pessoa como ela é, pois só assim irá ao encontro dela.

GÊMEOS

Momento em que é preciso pensar em mudanças no ambiente de trabalho e nos hábitos de saúde. Veja o que lhe incomoda, pois essa é a porta para entender o que está errado.

CÂNCER

A Lua Nova dá início a um momento importante na vida amorosa. Um encontro de sentimentos está por acontecer. Confie em você mesmo, mais do que cultive a ansiedade.

LEÃO

As relações familiares e lidas domésticas estão em fase de transformação. O que lhe incomoda nestes assuntos ficará evidente. É preciso estar mais satisfeito com seu lar.

VIRGEM

As relações cotidianas podem levar, nos próximos dias, a um encontro importante. É favorável ir a lugares novos, frequentar ambientes e abrir-se ao contato humano.

LIBRA

Momento delicado para as condições materiais, seja de dinheiro ou físicas. Há algo que precisa ser transformado neste âmbito, principalmente em termos de sua atitude.

ESCORPIÃO

Mudanças profundas começam a acontecer em você, mesmo que a sua revelia. Alguns sentimentos não continuarão como antes. Sua relação com as pessoas irá mudar.

SAGITÁRIO

Aspectos internos e profundos de sua psique estão em ebulição. Há imagens e emoções a serem transformadas e eliminadas. Você terá que dar atenção a esse processo.

CAPRICÓRNIO

É hora de eliminar o que não funciona mais no rumo de sua vida. Há uma forte pressão nesse sentido e você deveria aceitar as transformações necessárias para isso acontecer.

AQUÁRIO

Momento de transformação radical na orientação da carreira e da atuação profissional. Há tempos você deseja mudar e agora começa a ser imprescindível mudar.

PEIXES

Os valores e pensamentos que estão em desacordo com seus princípios fundamentais precisarão ser eliminados. É tempo de descartá-los e abrir espaço para a renovação.