‘Expo Preta é uma forma de potencializar espaços para afroempreendedores’, diz gerente do Grupo JCPM

"Uma iniciativa mobiliza o afroempreendedorismo, a cultura negra e o combate ao preconceito". É assim que Thayara Paschoal, gerente de sustentabilidade do Grupo JCPM, descreve a 2ª edição da Expo Preta RioMar, mostra que será realizada no RioMar Recife na sexta-feira (17) e no sábado (18), das 12h às 22h, e no domingo (19), das 12h às 21h.

Localizado no piso L3, o evento, realizado em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, irá promover o afroempreendedorismo local, reunindo mais de 50 profissionais de diversos segmentos, como moda, cultura e literatura. Todas as atividades são gratuitas, exceto pelo show de abertura com Negra Li, no Teatro RioMar, que custam R$ 40 e R$ 20 (meia) - disponíveis no RioMar Recife SuperApp.

"Um dos grandes diferenciais da mostra esse ano é que teremos um espaço para a literatura preta, com autores e autoras trazendo conteúdo e reflexão. Também vamos ter uma área afro dedicada aos games, outra área voltada para beleza e exposição de artes, além de desfile moda de marcas autorais de afroempreendedores", adiantou Thayara Paschoal, em entrevista à Rádio Jornal.

Painéis

A gerente explica que a agenda terá oito painéis de conteúdo, incluindo temáticas como saúde integrativa, educação financeira, religiões de matriz africana, comunicação antirracista, além de shows.

"Temos todo um trabalho de mobilização sendo realizado pelo Instituto JCPM com instituições que atuam não só no território, como em toda a Região Metropolitana do Recife. São instituições que trabalham as questões do afroempreendedorismo, de combate ao preconceito, e a gente colabora nessa mobilização", diz Thayara.

"Fazemos esse convite para que as pessoas possam participar, conhecer e experimentar toda a potência que a Expo Preta tem para trazer. Além de dar visibilidade para todo esse trabalho de extrema qualidade que a gente enxerga, que conseguimos dividir. Isso faz com que as pessoas se conheçam."

Espaços

A gerente ainda ressalta a importância de levar essas discussões para o ambiente do mall. "Isso potencializa o espaço. Acho que é realmente uma iniciativa diferenciada, que tem muito interesse em promover as questões e não se encerra só nesses três dias", diz.

"Teremos os produtos desses afroempreendedores sendo divulgados no shopping, no Quiosque Social, durante todo o mês, além de vitrines. Durante todo o mês, as pessoas que estiverem visitando o shopping vão poder acessar esses empreendedores, conhecer os seus trabalhos e produtos, ampliando esses espaços."

Confira a programação da 2ª Expo Preta Riomar:

Sexta-feira (17)

13h, 14h e 15h – Oficinas de Afrobetização – Jogos de leitura e contação de histórias, com Gláucio Ramos

16h – Apresentação de Jason MC

16h30 – Apresentação de Alaka MC

17h – Apresentação de Bione

17h30 – Painel "Protagonismo feminino na arte urbana", com Tássia Seaba e Nathê Ferreira. Mediação de Rafaella Gomes.

19h – Abertura oficial da Expo Preta RioMar, com show de Negra Li e apresentação de Pedro Lins

19h às 21h – DJ Rainha do Recife

Sábado (18)

13h – Apresentação da Twerk Recife

14h – Painel "Histórias que inspiram", com Edna Dantas e Jarda Araújo. Mediação de Julio Pascoal.

15h – Apresentação do "Maracatu Encanto do Pina"

15h30 – Painel "Letramento Racial", com Manoela Alves e Diogo Ramos. Mediação de Dayse Rodrigues

16h30 – Apresentação do Afrobaile B2B Baile Charme, com DJ Boneka e Phino

17h10 – Desfile de moda africana com o estilista Lassana Mangassouba

18h – Painel com Tia Má e mediação de Pedro Lins (Oferecimento do RioMar)

19h – Painel: "Educação Financeira", com Viviane Silva

20h às 21h – Apresentação do DJ Makeda

Domingo (19)



12h – Painel "Saúde Mental e Saúde Integrativa", com Maria Beatriz e Andreza dos Anjos

12h30 às 14h – Apresentação do DJ VIBRA

13h30 – Desfile Moda Mangue

14h – Apresentação "Toda Música tem história pra contar", com Kemla Batista e Dra. Honoris Causa

15h – Painel "Comunicação antirracista", com Sharon Baptista e Lenne Ferreira. Mediação de Thiago Augustto.

16h – Painel "Religiões de matrizes africanas", com Neto e Janielly Azevedo. Mediação de Jamesson Vieira.

17h – Apresentação das Sereias Teimosas

17h30 – Pocket do Espetáculo "Território de Passos e Sonhos", do Balé Deveras

18h – Pocket Show de Gabi do Carmo

20h – Apresentação de Afromaica