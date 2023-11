Festival Recife do Teatro Nacional retorna com peça de criança síria refugiada e adaptação do filme 'Tatuagem'. Veja programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Festival do Teatro Nacional retorna com peças de criança síria refugiada e adaptação do filme 'Tatuagem'. Veja programação

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Festival Recife do Teatro Nacional voltará a ser realizado na capital com 28 espetáculos, sendo 15 produções pernambucanas e 13 montagens nacionais inéditas.

A programação foi realizada nos teatros de Santa Isabel e Parque, Apolo e Hermilo Borba Filho, Barreto Júnior e Luiz Mendonça, além de apresentações nos mercados públicos de São José, Afogados, Água Fria e Casa Amarela, no Morro da Conceição e na Avenida Rio Branco.

A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos ao público nos teatros uma hora antes do início das apresentações, mediante entrega de um quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será revertida para o Banco de Alimentos da Prefeitura do Recife, localizado no Coque.

Com o tema "Teatro e Democracia", a edição vai homenagear Newton Moreno, premiado autor e diretor, André Filho, um dos fundadores da Companhia Fiandeiros. O encenador, ator, músico, diretor musical e dramaturgo faleceu há poucas semanas.

Destaques locais

Miró, Estudo Nº 2, do Grupo Magiluth, integra a programação do Festival Recife do Teatro Nacional - JOÃO MARIA SILVA JR

Entre as novas montagens, destacam-se "Miró: Estudo nº 2", do Magiluth, que estreou no Recife no último mês de maio, celebrando o poeta e sua literatura feita de denúncia e asfalto.

Ainda está na frade "Vento forte para água e sabão", do Grupo Fiandeiros, fundado por um dos homenageados da 22ª edição do festival recifense, André Filho, e "Yerma - Atemporal", que revisita Garcia Lorca.

Outras montagens são "Se eu fosse Malcom", "Ao Paraíso", "Solo para um Sertão Blues", "Auto da Barca do Inferno", "Enquanto Godot não vem" e "O Irôko, a Pedra e o Sol".

A performance urbana "Grande Prêmio Brazil", de Andréa Veruska e Wagner Montenegro, terá quatro sessões, todas em mercados públicos, promovendo uma corrida protagonizada por dois personagens: Salário Mínimo e Custo de Vida.

Nacionais

Já na seara dos espetáculos nacionais, a abertura do ficará por conta da peça "Viva o povo brasileiro (De Naê a Dafé)", musical carioca da Sarau Cultura Brasileira, com direção de André Paes Leme, inspirado no livro de João Ubaldo Ribeiro.

O espetáculo terá parada no Recife após estreia nacional, reunindo 30 músicas originais, compostas por Chico César, e direção musical e trilha original de João Milet Meirelles (da banda Baiana System).

De tempo somos, de Grupo Galpão, integra a programação do Festival Recife do Teatro Nacional - BETO HEKTOR/DIVULGAÇÃO

O coletivo mineiro Grupo Galpão trará dois espetáculos: "De tempo somos", um musical que celebra a história da companhia, e "Cabaré Coragem", que estreou este ano, apresentando uma trupe envelhecida e decadente.

O Clows de Shakespeare, do Rio Grande do Norte, que apresenta nessa edição o espetáculo "Ubu - O que é bom tem que continuar" no Morro da Conceição e na Rio Branco.

Outro destaque é "Sueño", da Heroica Companhia Cênica, com dramaturgia e direção geral do pernambucano Newton Moreno, também homenageado desta edição do Festival.

Sueño, da Heroica Companhia Cênica, Sueño, integra a programação do Festival Recife do Teatro Nacional - JOÃO CALDAS/DIVULGAÇÃO

O musical "Tatuagem", da paulistana Cia da Revista, adapta para o teatro o premiado filme homônimo do pernambucano Hilton Lacerda, que tem como pano de fundo o teatro recifense na década de 1970.

Estreado recentemente no Rio de Janeiro, "Azira’i", solo da indígena Zahy Tentehar, natural do Maranhão, traz um olhar sobre conceito de ancestralidade.

Infantis

Pelos quatro cantos do mundo, da Cia Teatral Milongas, integra a programação do Festival Recife do Teatro Nacional - DIVULGAÇÃO

O Festival também apresentará montagens inéditas para o público infantil. Entre elas o comovente e surpreendentemente cômico "Pelos quatro cantos do mundo", da Cia Teatral Milongas, do Rio de Janeiro, mostra a jornada de uma criança síria refugiada em busca do pai.

Outras estreias infantis são "Boquinha: E assim surgiu o mundo", do Coletivo Preto, da Bahia, com texto do ator Lázaro Ramos; e "A.N.J.O.S", da Cia Nau de Ícaros, de São Paulo, espetáculo de dança e circo.