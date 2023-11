Ludmilla está de olho em novas parcerias internacionais: 'No Se Ve deu mais gás para pensar nisso'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De volta ao Recife com o projeto Numanice, cantora ainda falou com o JC sobre o Numanice 3 e o álbum 'Vilã': 'As músicas têm tido desdobramentos surpreendentes em diversas plataformas'

Ludmilla está de olho em novas colaborações internacionais após a parceria com a argentina Emilia Mernes, em 'No_se_ve.mp3', faixa acumula 146 milhões de reproduções no Spotify. Foi a primeira vez que a carioca colaborou com uma estrela gringa e cantou em outro idioma.

"No Se Ve foi uma realização incrível. A parceria com a Emilia, que é uma querida, talentosíssima, superou todas as minhas expectativas, me trouxe reconhecimentos inéditos", disse Ludmilla, ao JC.

"Com certeza isso me da mais gás para pensar em novas parcerias. Estou sempre aberta a trabalhos bons, sejam eles internacionais ou não, mas já tô de olho em umas colaborações gringas sim".

A entrevista foi realizada nas vésperas da segunda vinda do Numanice ao Recife nesta terça-feira (14), vésperado de feriado, no Centro de Convenções de Pernambuco, às 21h.

Projeto Numanice, de Ludmilla, no Estádio Olímpico Nilton Santos, do Rio de Janeiro - YGOR MARQUES/DIVULGAÇÃO

O projeto de pagode de Ludmilla notoriedade mundial e até um Grammy Latino. Essa será a última edição do evento no Nordeste neste ano e contará com participações especiais surpresa, como é de costume nesse projeto, que tem assinatura da produtora pernambucano Carvalheira.

Numanice 3



Os fãs estão na expectativa pelo próximo número do projeto, o "Numanice 3", já confirmado pela cantora. Ao JC, Ludmilla falou que ainda está avaliando a data de lançamento.

"Posso adiantar que vai ser demais! Não posso falar detalhes, mas vem coisa muito boa por aí, como sempre, e umas participações iradas. O público vai amar", disse.

'Vilã'

Apesar do projeto de pagode, a artista ainda deve continuar trabalhando trabalhando no "Vilã", um álbum que ressaltou mais o seu lado R&B. Em abril deste ano, ela chegou a admitir que o projeto "não saiu do jeito que queria".

"O 'Vilã' foi mais uma das minhas facetas nesses anos de carreira. Foi um álbum que apresentou uma nova fase da minha carreira ao público e, com certeza, vocês ainda vão ouvir muito dele por aí. As músicas têm tido desdobramentos surpreendentes em diversas plataformas e estou gostando muito de ver", disse.

Ludmilla vem colhendo bons frutos do trabalho. Em 2023, se apresentou na estreia do Festival The Town, foi convidada para entoar o hino nacional da F1, ganhou nas categorias Melhor Show (Numanice) e Voz do Ano no Prêmio Multishow 2023, além de apresentar o programa.

SERVIÇO

Ludmilla em 'Numanice'

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda

Quando: nesta terça-feira (14)

Quanto: R$ 240 (frontstage), R$ 120 (meia), R$ 130 + 1kd de alimento (social) e R$ 350 (open bar)