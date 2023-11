O lado imponderável da vida se impõe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A oposição formada entre Sol e Urano indica confusão de valores, em especial quanto a querermos manter uma ordem que nega os aspectos mais amplos e imponderáveis da vida.

É preciso apostar em manter a ordenação na vida prática, incorporando as ondas voluptuosas de imponderabilidade que tenderão a movimentar nossas vidas neste dia.

ÁRIES

Não desperdice o que pode ser aproveitado em relação a seus bens Pode ser mais envaidecedor jogar tudo fora e começar de novo, mas é também um belo desperdício.

TOURO

Urano e Sol em disputa de poder indicam se rebelar contra a vontade alheia, que lhe parecerá tolher a liberdade de modo insuportável. Aprenda a viver numa liberdade a dois.

GÊMEOS

Há situações que podem surgir como insuportáveis ou fora de controle. Nestas, a questão é encontrar sua reserva de espaço pessoal e segurança, sem chegar a se retrair demais.

CÂNCER

Romper as barreiras da convenção social pode ser tentador. Os desejos de aproximação tendem a terminar em maior afastamento. A criatividade no trabalho está favorecida.

LEÃO

No trabalho e em casa, os desejos de liberdade podem ser extremos, e você agir com base num individualismo radical. Veja se não irá arrasar mais do que o necessário.

VIRGEM

Um dia positivo e excitante para os assuntos da mente, os estudos e a atividade cultural e intelectual. Atenção a alguns pensamentos que podem estar para lá da utopia.

LIBRA

A lida com a materialidade está favorecida, mas rejeitar qualquer restrição pode ser prejudicial. Cuide bem do que é seu, considerando que não poderá controlar tudo.

ESCORPIÃO

Sol e Urano se opõem no céu, indicação de se sentir desafiado em sua autoridade e liberdade nas relações humanas. As opções drásticas são hoje as piores.

SAGITÁRIO

Os excessos estão a ponto de prejudicar sua saúde. Tanto o rigor excessivo quanto os hábitos dissolutos podem ser levados a cabo, de modo a lhe prejudicar.

CAPRICÓRNIO

A afeição pelas pessoas queridas, amigos e amores, está sob efeito de algum choque. O descortinar da realidade pode ser total, em alguns casos.

AQUÁRIO

Dia propício para desenvolver a profissão, mas em meio a mudanças inesperadas de direção. Certas situações escapam de suas mãos, e outras lhe vêm em apoio.

PEIXES

As boas relações, hoje, estimulam o crescimento e o aperfeiçoamento de sua maneira de ser. Certos ideais mostram-se anárquicos, mas o fascínio por eles pode prevalecer.