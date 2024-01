Momento para se planejar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES -

Plutão em Aquário inaugura uma fase mais descontraída e animada, vai ser uma delícia curtir com o pessoal mais chegado! Esse clima descontraído embala desde os seus planos para dar uma volta por aí e arejar a cabeça até os assuntos do coração. Cor: ROSA Palpites: 18, 38, 09



TOURO -

Você vai buscar segurança, e as finanças também estão protegidas e há chance de comprar algo que vinha sonhando. Vale tirar um tempinho para fazer planos para o futuro, porque vai sobrar energia para ir atrás das suas ambições. No amor, maneire no ciúmes. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 51, 33, 22



GÊMEOS -

É um bom dia para relaxar, curtir seus passatempos preferidos e fazer tudo o que mais gosta. Vai ser divertido cair na estrada, conhecer lugares novos ou retomar o contato com quem está longe. Seu jeito confiante e comunicativo deixa o amor mais leve. Cor: VERMELHO Palpites: 57, 19, 12



CÂNCER -

A vontade de curtir o seu canto tem tudo para crescer, mas se explorar sua intuição, pode encontrar boas surpresas! A entrada de Plutão em Aquário reforça o desejo de realizar mudanças, então aproveite para repensar algumas coisas. A sintonia está em alta no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 40, 58, 41



LEÃO -

Você pode se divertir muito com os amigos, e também tá com muito pique para correr atrás dos seus sonhos! E para reforçar essa vibe positiva, Plutão envia as melhores energias para os relacionamentos. No amor, você vai se divertir muito. Cor: AMARELO Palpites: 54, 27, 18



VIRGEM -

Sua ambição vai bater no teto hoje, e tudo o que ficou pendente tem boas chances de ser resolvido da melhor maneira. A saúde também conta com boas energias, então aproveita para cuidar melhor do seu corpo. Tudo certo no amor. Cor: AMARELO Palpites: 12, 57, 10



LIBRA -

Plutão em Aquário promete uma nova fase pra lá de animada, e sua sorte e charme têm tudo para crescer. E com seu lado mais aventureiro dando as cartas, você só vai ficar em casa se quiser! O amor conta com altas doses de bom humor, além de muito romantismo. Cor: PRETO Palpites: 60, 32, 42



ESCORPIÃO -

Você vai contar com energia de sobra para encarar imprevistos e dar a volta por cima! E Plutão envia good vibes para o setor da família, e dá pra fazer ajustes no seu cantinho e na relação familiar. No amor, a atração física segue em alta e o sexo tem tudo para pegar fogo! Cor: ROSA Palpites: 04, 32, 14



SAGITÁRIO -

Os relacionamentos seguem em alta e tudo o que fizer será mais divertido se você tiver companhia. Plutão se muda para Aquário, e pode trazer mudanças na maneira como você se comunica com todo mundo. O amor está protegido. Cor: CREME Palpites: 35, 15, 14



CAPRICÓRNIO -

A rotina pode exigir atenção, e talvez precise fazer um esforço para não desanimar. Só não vale se estressar, porque a saúde também pede atenção. Plutão envia ótimas energias para as finanças, e também vale reavaliar o apego aos bens materiais. No amor, faça alguns ajustes. Cor: PRETO Palpites: 56, 09, 54



AQUÁRIO -

Plutão muda para Aquário, e já pode se preparar para algumas surpresas, especialmente se queria mudar algo há tempos! E a Lua promete aumentar a sua sorte, além de dar uma turbinada na criatividade. O amor segue protegido e ganha uma pitada de seducência. Cor: LILÁS Palpites: 59, 44, 41



PEIXES -

Você terá mais disposição para ficar em casa, descansar e curtir a família, e vai tirar de letra as obrigações familiares. Mas Plutão no seu inferno astral aguça seu sexto sentido. No amor, melhor ter cuidado pra administrar o ciúme. Cor: MAGENTA Palpites: 39, 18, 57