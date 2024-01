Muita conversa e novas estratégias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES -

A conversa tem tudo para trazer excelentes resultados, e trocar ideias pode abrir novas portas no seu caminho. Mas nem tudo é perfeito e podem surgir problemas, por isso, controle seu gênio esquentadinho. No amor, curta um programa sossegado. Cor: CEREJA Palpites: 54, 34, 10



TOURO -

Segundou, e a boa notícia é que há chance oficial de encher o bolso, por isso, pode ser interessante se concentrar no serviço! Aproveite pra fazer algumas compras e até traçar novas estratégias para a carreira. O amor conta com ótimas energias. Cor: AMARELO Palpites: 27, 43, 46



GÊMEOS -

Você começa a semana com muito pique para encarar o serviço com mais disciplina, e vale sair da rotina pra tentar algo diferente. Mas como nem tudo é perfeito, à tarde vai ser complicado manter a paz com outras pessoas. Você vai buscar segurança no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 05, 23, 13



CÂNCER -

Talvez o seu pique não seja dos mais animados, mas você pode se sair bem em tarefas mais calmas. Sua intuição segue em alta e pode descobrir um segredo, e você vai dar conta de tudo que precisa. No amor, mostre seu lado romântico! Cor: MAGENTA Palpites: 16, 43, 27



LEÃO -

Você vai começar a semana com mais empatia e disposição para se colocar no lugar do outro, e assim fica mais fácil se entender com as pessoas. Mas a tarde talvez fique um pouco tumultuada, por isso, guarde algumas opiniões pra você. Aumentar a confiança ajuda a blindar o amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 61, 52, 43



VIRGEM -

Os assuntos profissionais podem ser resolvidos rapidinho, mas a concorrência não vai dar folga! É melhor escolher as palavras com cuidado porque pode pintar torta de climão. No amor, valorize os gostos em comum. Cor: ROXO Palpites: 18, 21, 54



LIBRA -

Seu otimismo será contagiante, então aproveite para resolver tarefas que dependem das outras pessoas. Mas a vontade de curtir sem limite pode falar alto, mas não se esqueça de que todo exagero tem consequências, inclusive na saúde. No amor, jogue todo o seu charme. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 21, 48, 19



ESCORPIÃO -

O dia será perfeito para refletir sobre algumas coisas e encerrar um ciclo que já não tem mais espaço em sua vida. Mas nem tudo será perfeito à tarde e pode pintar briga, mas fica sussa que o astral vai melhorar. O amor fica animado. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 26, 53, 33



SAGITÁRIO -

Os relacionamentos seguem em alta, inclusive no trabalho. Tire proveito da sua habilidade para lidar com os outros! À tarde, porém, o clima fica mais tenso e talvez não se entenda tão bem assim com as pessoas. No amor, há sinal de muita paixão e intensidade. Cor: VERDE Palpites: 42, 15, 17



CAPRICÓRNIO -

Vão pintar muitas tarefas no seu caminho, e com a carreira ocupando a sua atenção, vale se esforçar pra deixar tudo em dia. É que a tarde traz alguns desafios e uma boa oportunidade pode passar batido se não estiver prestando atenção. O amor ganha a proteção das estrelas! Cor: DOURADO Palpites: 12, 46, 10



AQUÁRIO -

As estrelas enviam as melhores vibes pra vida profissional e o dia começa com a corda toda! Vale investir na criatividade para apresentar boas ideias e impressionar. Mas vejo aqui que há risco de prejuízo, então não esbanje, ok? Declarações e altas doses de fofura animam o amor. Cor: CINZA Palpites: 40, 31, 05



PEIXES -

Seu jeito prático pode ser um grande aliado ao lidar com as tarefas e assuntos de casa, então bora colocar as mãos na massa! Pena que as coisas mudam depois do almoço, e diferenças pessoais podem causar briga. Com seu charme turbinado, invista no romantismo no amor. Cor: LILÁS Palpites: 31, 13, 14