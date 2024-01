Carnaval 2024: Concurso de Agremiações no Recife será realizado na Dantas Barreto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os desfiles do Concurso de Agremiações no domingo, segunda e terça de Carnaval,

O tracional Concurso de Agremiações do Recife terá novo local neste Carnaval 2024. O concurso, promovido pela prefeitura, reunindo mais de 200 agremiações de onze modalidades, acontecerá na Avenida Dantas Barreto, no trecho entre a Siqueira Campos e a Praça da Independência.

Segundo o Executivo municipal, o novo percurso foi desenhado e planejado junto com as representações oficias das agremiações, e os diversos setores do poder público, como Cultura, Mobilidade, Controle Urbano, Segurança Cidadã, CTTU, além da Secretaria de Defesa Social e do Consórcio Grande Recife.

Por parte do segmento cultural, estiveram presentes à visita técnica, que definiu o novo local, desde conselheiros municipais de cultura relacionados com o ciclo carnavalesco a representantes de entidades, a exemplo da Liga das Culturas Populares (integrada pelas entidades de Maracatu Nação, Afoxé, Maracatu de Baque Solto, Cavalo Marinho, Caboclinhos e Índios, entre outras), Federação Cultural dos Bois e Similares, bem como lideranças das escolas e blocos de samba e de troças e clubes de bonecos.

NOVO TRAJETO E PROGRAMAÇÃO

No novo trajeto, a concentração das agremiações será na Rua Siqueira Campos, com desfile na Dantas Barreto e dispersão logo após a Igreja de Santo Antônio. As arquibancadas para o público serão montadas no canteiro central da Avenida Dantas Barreto e o palanque dos jurados ficará no prolongamento da Avenida Guararapes, na altura da Praça da Independência.

A nova passarela inaugura mais uma centralidade momesca no Recife, dedicada a tradições carnavalescas das mais antigas, como o concurso, o QG do Frevo, os pátios de São Pedro e o do Terço, somando-se a novidades recentes como o polo Novo Cais, que estreou no Carnaval passado, na Avenida Martins de Barros.

O Circuito de Pátio a Pátio, também inaugurado em 2023, neste ano vai reunir cortejo de agremiações do Pátio do Livramento ao Pátio de São Pedro, com mais um dia, do domingo à terça de carnaval.

A Dantas Barreto receberá os desfiles do Concurso de Agremiações no domingo, segunda e terça de Carnaval, abrindo alas para alguns dos mais representativos símbolos da cultura pernambucana, entre escolas de samba, blocos de pau e corda, tribos de índios, troças carnavalescas, maracatus de baque solto, maracatus de baque virado, clubes de frevo, clubes de boneco, caboclinhos, bois e ursos.