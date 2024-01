Mantenha o foco para aproveitar as boas oportunidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES -

Vênus brilha em Capricórnio, e podem surgir boas oportunidades para a sua vida profissional! Assuntos domésticos também ocupam sua atenção e você pode conquistar algo importante para o lar ou a família. Foque no amor se quiser evitar cobranças. Cor: BRANCO Palpites: 38, 27, 47



TOURO -

O seu poder de comunicação ganha destaque, e facilita bastante o convívio com as pessoas, ainda mais no trabalho. Pra melhorar, Vênus entra em Capricórnio e aumenta seu otimismo, bom humor e curiosidade. Astral descontraído no amor. Cor: PINK Palpites: 31, 51, 59



GÊMEOS -

As finanças contam com boas energias e você pode apostar na criatividade para encontrar novas maneiras de faturar! Confie em sua intuição e mantenha em segredo sobre os seus ganhos. No amor, a sua sensualidade estará irresistível. Cor: VERDE Palpites: 14, 59, 33



CÂNCER -

Você pode começar o dia entrando em contato com pessoas de longe, e isso vale para a vida pessoal e para o trabalho. Mantenha o foco nas tarefas e vai se surpreender com a facilidade com que as coisas devem se desenrolar. No amor, aja com diplomacia para manter a paz. Cor: MARROM Palpites: 06, 26, 51



LEÃO -

Seu sexto sentido segue em alta e você pode descobrir se vale a pena manter seus planos ou se deve tentar algo novo. Vênus muda para Capricórnio, e essas vibes te ajudam a focar no trabalho e colocar a sua vida em ordem. Clima mais sossegado no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 24, 22, 06



VIRGEM -

Vênus muda para o seu paraíso astral, o que significa uma dose extra de sorte: vale fazer uma fezinha, ou participar de um sorteio! Sua habilidade para lidar com as pessoas segue firme, e ainda ganha um toque a mais de diplomacia. O amor não poderia ser mais perfeito! Cor: PRETO Palpites: 44, 42, 15



LIBRA -

Boa parte do seu foco segue na carreira, mas a saúde também pode se beneficiar com mais disciplina. Vênus passa a enviar excelentes energias para você curtir o lar e a família. No amor, a sintonia cresce. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 54, 27



ESCORPIÃO -

Seu otimismo pode fazer a diferença na hora de resolver qualquer pepino no serviço! Sua disposição para lidar com os outros também cresce, e Vênus envia vibes maravilhosas para as comunicações, bem como para viagens rápidas. No amor, saia da rotina. Cor: VIOLETA Palpites: 40, 05, 41



SAGITÁRIO -

O dia começa com boa notícia para quem planeja fazer algumas mudanças, pois fica mais fácil deixar tudo do seu jeitinho! O trabalho pode trazer reviravoltas, mas pode se dar bem no final. E Vênus envia energias incríveis para as finanças. O desejo apimenta as coisas no amor. Cor: PRATA Palpites: 27, 09, 11



CAPRICÓRNIO -

As relações continuam em alta, e você pode se divertir muito com as pessoas mais queridas. Vênus entra em seu signo hoje e reforça sua confiança, então corra atrás dos seus objetivos! O amor será um mar de rosas. Cor: VIOLETA Palpites: 39, 03, 27



AQUÁRIO -

Seu foco vai se voltar para o trabalho, e há boas chances de conquistar um bônus ou até assumir um serviço extra! Mas vale respeitar seus limites, porque pode acabar se sobrecarregando. Com Vênus em seu inferno astral, o amor pede mais delicadeza e sensibilidade. Cor: PRETO Palpites: 50, 41, 58



PEIXES -

A Lua ilumina o seu paraíso astral e você conta com uma dose de charme em tudo o que fizer. E Vênus coloca as amizades em destaque a partir de agora, assim como o seu lado mais sonhador. O amor segue blindado. Cor: CINZA Palpites: 33, 51, 17