Prévias do Recife e Olinda: Confira a agenda deste final de semana (26 a 28/01)

No Recife, Enquanto Isso na Sala da Justiça terá Ney Matogrosso, BaianaSystem e Mano Chao; Bloco do Silva reúne Marcelo D2 e Pabllo Vittar; em Olinda, prévias de blocos tradicionais como Eu Acho É Pouco animam as ladeiras

Faltando uma quinzena para o Carnaval, a agenda de prévias do Recife e Olinda terá eventos tradicionais do Estado. O Enquanto Isso na Sala da Justiça chega à marca de 29 anos com Ney Matogrosso, BaianaSystem e Mano Chao, atração internacional, na sexta-feira (26).

No mesmo dia, o Bloco do Silva reúne o cantor capixaba com Marcelo D2 e Pabllo Vittar, além de Joyce Alane feat Carol Biazin; Afrocidade; e DJs Odara Ôdesce.

No sábado (27), o 74º Bal Masqué reunirá Jammil, Dany Myler e Almir Rouche no Clube Internacional, com a tradicional competição de fantasias. Uma estreia do roteiro é a festa de um ano do restaurante Moendo na Laje, que terá a banda Cheiro de Amor.

Ainda entre os eventos privados, o De Bar em Bar vai reunir Thiaguinho, Henry Freitas, Leo Santana, Xand Avião e Mari Fernandez na área externa do Centro de Convenções.

Olinda

O carnaval de rua de Olinda vai pegar fogo com o Trote do Elefante, com a orquestra do Maestro Oséas, no sábado, e a prévia do Eu Acho É Pouco, no domingo.

Blocos como Super Mário e O Lindão também fazem prévias no domingo, enquanto a Sambaderias e a Bateria Sobamtuki fazem arrastões. Confira detalhes como horários e locais no roteiro.

Roteiro de prévias do Recife e Olinda neste final de semana (26 a 28/02)

Sexta-feira (26)

Enquanto Isso na Sala da Justiça

Com Ney Matogrosso, Manu Chao e BaianaSystem

Horário: 22h

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Olinda

Quanto: R$ 278, R$ 139 (meia) e R$ 151 + taxa e 1 kg de alimento não perecível (social)

Bloco do Silva

Silva recebe Marcelo D2 e Pabllo Vittar; Joyce Alane feat Carol Biazin; Afrocidade; e DJS Odara Ôdesce

Horário: 22h

Onde: Terminal Marítimo do Recife

Quanto: R$ 390 (open bar), R$ 260 (pista), R$ 130 (meia) e R$ 140 + 1kg de alimento (social)

Baile dos Mascarados

com Getúlio Cavalcanti

Horário: 19h

Onde: Manhattan Café Theatro (Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem)

Quanto: R$ 100

Tumaraca

Xangô Alafin, Estrela Dalva, Cambinda Estrela e Estrela Brilhante do Recife

Horário: 19h

Onde: Rua da Moeda, s/n, Bairro do Recife

Concurso de Passistas

Horário: 18h

Onde: Pátio de São Pedro

Sábado (27)

74ª Bal Masqué

Jammil, Dany Myler e Almir Rouche

Horário: 21h

Onde: Clube Internacional (Rua Benfica, 505, Madalena)

Quanto: R$ 244 (open beer), R$ 132 (meia), R$ 104 (front) e R$ 52 (meia)

De Bar em Bar

Tardezinha, de Thiaguinho - @SNDRX

Thiaguinho, Henry Freitas, Leo Santana, Xand Avião e Mari Fernandez

Horário: 17h

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Avenida Professor Andrade Bezerra, Salgadinho)

Quanto: R$ 120, à venda na internet, nas lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna e nas lojas Vita Brasil

90 anos de Claudionor Germano

com participação de Nonô Germano, André Rio, Gustavo Travassos, Nena Queiroga, Maestro Forró, Spok e Gerlane Lops

Horário: 20h

Onde: Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem)

Quanto: Gratuito

Amantes de Glória

Horário: 14h

Onde: Praça Maciel Pinheiro, Recife

Trote do Elefante de Olinda

Horário: 17h

Onde: Praça do Jacaré

Concurso de Passistas

Horário: 18h

Onde: Pátio de São Pedro

Domingo (28)

Casa Estação da Luz

Maestro Spok recebe Almério, Filipe Catto, Lais Sena e China

Horário:

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo)

Quanto: R$ 80, R$ 65 + 1kg de alimento (social) e R$ 40 (meia)

Festa no Moendo na Laje

Cheiro de Amor

Horário:

Onde: Moinho do Recife

Quanto: R$ 350 (open bar)

Eu Acho É Pouco

Horário: 9h

Onde: Praça Laura Nigro

Arrastão das Sambadeiras

Horário: 14h

Onde: Ladeira da Misericórdia

Arrastão da Bateria Sombatuki

Horário: 15h

Onde: Largo do Bonfim

Prévia do Super Mário

Horário: 16h

Onde: Praça do Carmo

O Lindão

Horário: 16h

Onde: Clube Oriente, no Amaro Branco

Concurso de Passistas

Horário: 18h

Onde: Pátio de São Pedro

Baile Under Sesh apresenta TOKIODK

Horário: 17h

Onde: Estelita (Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga)

Quanto: R$ 40