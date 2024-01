Favoritos do BBB 24: Davi vai ganhar o BBB? Veja lista atualizada de favoritos do reality

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O QUE SERÁ QUE VEM AÍ NO BBB 24?

Por mais uma semana, o reality continua gerando reações acaloradas entre os internautas. Davi, Yasmin e Beatriz estão entre os nomes com torcida mais significativa.

Veja a seguir o que apontam enquetes sobre os favoritos do BBB 24!

ENQUETE UOL BBB 24: Quem vai ganhar o BBB?

FAVORITOS DO BBB 24

Segundo enquete do site Notícias da TV, do UOL, estes são os 10 favoritos do BBB 24 no momento:

Davi - 44.81%

Beatriz - 17.51%

Yasmin - 9.00%

Alane - 5.74%



Wanessa - 5.34%

Matteus - 3.36%



Isabelle - 2.87%

Deniziane - 2.57%

MC Bin Laden - 2.37%

Rodriguinho - 1.78%



QUEM SAIU NO 5º PAREDÃO?