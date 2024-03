Festival Curta Taquary exibe mais de 60 filmes no Agreste de Pernambuco; veja programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com onze mostras competitivas, incluindo a valorização da produção local, evento também conta com ações educativas e socioambientais

Levando a diversidade da produção contemporânea da sétima arte ao Agreste de Pernambuco, o festival Curta Taquary realiza a sua 17ª edição com uma programação que reúne cinema, educação e ações socioambientais. O evento ocorre 16 a 22 de março nas cidades de Taquaritinga do Norte e Toritama.

O festival exibirá curtas em onze mostras competitivas, com eixos temáticos que vão desde a valorização da produção de Pernambuco e a região Agreste, passando ainda pelos trabalhos de estudantes, obras com foco em diversidade sexual e de gênero, entre outras.

Por falar em diversidade, dos 67 filmes presentes para esta edição, 32 foram dirigidos por mulheres. Neste ano, o festival recebeu mais de 650 obras inscritas.

Mostras

"Jardim Tropical", de Luiza Garcia e Breno Alvarenga, está na programação do 17º Curta Taquary - DIVULGAÇÃO "Ficção Suburbana", de Rossandra Leone, está na programação do 17º Curta Taquary - DIVULGAÇÃO

As mostras competitivas são: Brasil, Internacional, Primeiros Passos; Dália da Serra, Universitária; Diversidade, Curtas Fantásticos; Criancine; Pernambucana; Agreste e Por Um Mundo Melhor.

Haverá ainda duas mostras não competitivas: a LPG Taquaritinga do Norte, com documentários feitos através de recursos da Lei Paulo Gustavo, sobre a vida de artistas e da cultura popular da cidade, e a Toritama, com filmes produzidos na cidade por uma nova geração de realizadores.

Dentre essas produções, há representantes de 16 estados brasileiros, além de filmes da Argentina, Espanha, do Chile, México, Peru e dos Estados Unidos.

Novidade

Entre as novidades deste ano está a parceria com o Kurta na Kombi, projeto do Rio Grande do Norte, voltado para a circulação e exibição de filmes, o cineclubismo e a formação de público.

O projeto funciona como um cinema móvel, com a exibição de filmes ao ar livre, em uma tela acoplada a uma kombi. As sessões acontecerão na praça central de Taquaritinga do Norte, assim como nos distritos de Gravatá do Ibiapina, Pão de Açúcar e no Sítio Jerimum.

Meio ambiente

Fundado em 2005, o Curta Taquary também está homenageando o Rio Capibaribe, importante curso d'água da região. O festival transformará o número de inscrições em mudas nativas, que serão plantadas às margens do rio nas cidades de Taquaritinga do Norte, Toritama, Poção, Jataúba, Santa Cruz do Capibaribe e Brejo da Madre de Deus.

A ação é uma parceria com a Compesa, que doará mais 1.300 plantas, totalizando 2.000 árvores para o reflorestamento da região.

Também no âmbito da conscientização ambiental, antes do início oficial do 17º Curta Taquary, foram realizadas oficinas do Cinemando, ministradas pelo cineasta e roteirista Kennel Rogis, que ocorreram nas cidades de Poção e São Domingos, no Brejo da Madre de Deus. Essas oficinas resultaram nos curtas-metragens "Sementes" e "Memória".

Confira a programação do 17º festival Curta Taquary:

16 de março (sábado)

6h Plantio de mudas nativas em afluente do Rio Capibaribe

Local: Viveiro Florestal, bairro Capibaribe, Taquaritinga do Norte

9h30 7º Encontro de Cinema e Educação

Local: Salão Paroquial - Rua José Bezerra de Andrade, Centro, Taquaritinga do Norte

13h30 | Mostra Competitiva Pernambucana 1

Local: Salão Paroquial - Rua José Bezerra de Andrade, Centro, Taquaritinga do Norte



Memória de Um Quilombo, do Coletivo Cinema no Interior



O Som da Pele, de Marcos Santos



Náufrago, de Vitória Vasconcellos



Abodô, de Bruna Leite e Cecília da Fonte

14h30 7º Encontro de Cinema e Educação

Local: Salão Paroquial - Rua José Bezerra de Andrade, Centro, Taquaritinga do Norte

Exibição de Curtas Produzidos Através das Oficinas Cinemando Realizadas nas Cidades de Poção e Brejo da Madre de Deus.

17h30 Mostra Lpg - Taquaritinga do Norte

Local: Praça Otto Sailer - Exibição no Kurta na Kombi



Progresso na Estrada, de Everton Amorim



Encantos da Taquara, de Alexandre Soares



Amaro Rezador, de Tony Soares

19h Mostra Competitiva Brasil 1

Local: Praça Otto Sailer - Exibição no Kurta na Kombi



Ciranda Feiticeira, de Lula Gonzaga e Tiago Delácio



Navio, de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas e Vitória Real



Do Tanto de Telha no Mundo, de Bruno Brasileiro



Pulmão de Pedra, de Torquato Joel

17 de Março (domingo)



Local: Cine Aurélio | R. João Pereira Tabosa, 152, Toritama

14h | Mostra Competitiva Agreste



Menina Semente, de Túlio Beat



Em Algum Lugar do Tempo.., de Erick Marinho



Seu Adauto, de Edvaldo Santos

Magana Memórias do Meu Lugar, de Elivaldo Araújo



Serra do Pará: Um Patrimônio Rupestre, de Robinson José dos Santos

16h |mostra Competitiva Criancine 1



Reflorescer, de Lara Salsa



Maré Braba, de Pâmela Peregrino

Mostra Competitiva Dália da Serra 1



Impacto, de Diogo Ferreira



Telefone Sem Fio, de Crianças e Adolescentes do Gris Espaço Solidário - Recife/pe e Crianças do Território Indígena Fulni-ô

17h |mostra Competitiva Pernambucana 2



Jurema – a Peleja do Carcará e a Suçuarana, de Bako Machado



Rei da Ciranda Pesada, de Cíntia Lima



Dente, de Rita Luna



O Grande Irmão, de Vito Quintans

18:30h Mostra Toritama



Cidade de Pedra, de Valderiza Pereira



Flor do Coco, de Vinícius Tavares



O Mestre e Sua História, de Jadiel Ferreira

18 de Março (segunda-feira)



Local: Salão Paroquial - Rua José Bezerra de Andrade, Centro, Taquaritinga do Norte



08h Mostra Competitiva Criancine 2

Bonita de Rosto, de Ana Squilanti



Sacis, de Bruno Bennec



O Cemitério do Parque da Luz, de Marko Martinz

09:30h | Mostra Competitiva Dália da Serra 2



Minha Cidade Ideal, de Crianças e Adolescentes da Emef Éber Louzada Zippinotti



Amaná, de Antonio Fargoni



Meu Lugar no Mundo, de Alunos do Primeiro Curso de Audiovisual e Memória Erê Sankofa Realizado no

Quilombo do Xambá, Olinda–pernambuco

Tarde

13:30 Mostra Competitiva Curtas Fantásticos 1



Adorável Evolução, de Jordana Beck



O Brilho Cega, de Carlos Mosca



Adam, de Ana Catarina

15h Mostra Competitiva Universitária 1



Elisa, de Leticia Reis



Além do Espectro, de Felipe Zolesi

17:30h | Cinema Itinerante - Curta Taquary - Kurta na Kombi

Praça Central Hereciano Bezerra dos Santos - Sítio Jerimum - Taquaritinga do Norte

19 de Março (terça-feira)



Local: Salão Paroquial - Rua José Bezerra de Andrade, Centro, Taquaritinga do Norte

08h Mostra Competitiva Internacional 1



Pássaro, de Carlos Montoya



A Pedra Mágica, de Paula Herrera



Balam, de Guillermo Casarín



Fogos-fátuos, de Hurtachi

09:30 | Mostra Competitiva Brasil 2



Diamantes de Acayaca, de Fernanda Roque e Francisco Franco



Fossilização, de João Folharini

13:30h Mostra Competitiva Brasil 3

Diafragma, de Robson Cavalcante



Arrimo, de Rogério Borges

17:30h Cinema Itinerante - Curta Taquary - Kurta na Kombi

Praça Central Mastro da Bandeira, Rua do Comércio - Gravatá do Ibiapina - Taquaritinga do Norte

20 de Março (quarta-feira)



Local: Salão Paroquial - Rua José Bezerra de Andrade, Centro, Taquaritinga do Norte

08h Mostra Competitiva Primeiros Passos 1



Mulheres Maratimbas, de Thais Helena Leite



Além da Cancela, de Margarete Jesus

09:30h Mostra Competitiva Primeiros Passos 2



Pressure, de Che Marcheti



Com Carinh, de Pablo Félix



Você, de Tainá Bevilacqua

13:30 | Mostra Competitiva Diversidade 1

Ficção Suburbana, de Rossandra Leone



Residual, de Ana Amélia Arantes

15h | Mostra Competitiva Diversidade 2



O Orgulho Não é Junino, de Dimas Carvalho



Pássaro Memória, de Leonardo Martinelli



Água Doce, de Antonio Miano

17:30h | Cinema Itinerante - Curta Taquary - Kurta na Kombi

Local: Cetec - Rua Pedro Pereira da Silva, 205 - Pão de Açúcar, Taquaritinga do Norte

21 de Março (quinta-feira)



Local: Salão Paroquial - Rua José Bezerra de Andrade, Centro, Taquaritinga do Norte

08h | Mostra Competitiva Universitária 2



Aurora, de Bruna Ueno



Cida Tem Duas Sílabas, de Giovanna Castellari



Travesías, de Ana Graziela Aguiar

09:30 | Mostra Competitiva Brasil 4



Jardim Tropical, de Luiza Garcia e Breno Alvarenga



Pequenas Insurreições, de William de Oliveira

13:30 | Mostra Competitiva Curtas Fantásticos 2



Extinção, de Eriko Renan e Maycon Carvalho



Mãe, de Natália Tavares



Procuro Teu Auxílio para Enterrar Um Homem, de Anderson Bardo

22 de Março (sexta-feira)

Local: Salão Paroquial - Rua José Bezerra de Andrade, Centro, Taquaritinga do Norte

08h | Mostra Competitiva por Um Mundo Melhor 1



Amar a Ilha, de Isabela Alves



Resistência, de Juraci Júnior



Luci e a Terra, de Kátia Klock

09:30 | Mostra Competitiva por Um Mundo Melhor 2

Nosso Território Tem História – Rio Siqueira, de Josenildo Nascimento



Sobre o Tamanduateí, de Pietro Di Pompeii

13:30h | Mostra Competitiva Pernambucana 3



Das Águas, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo



Peixe de Casa, de Tágory Nascimento

14:30 | Mostra Competitiva Internacional 2



La Voz Del Huito, de Rita Sánchez, Joaquina Izaguirre e Mara Corrales

15:30 | Cerimônia de Encerramento e Premiação